Alonso Caparrós desvela que tuvo una pareja con la que se llevaba 17 años: “Aprendí que es algo imposible”

El programa Espejo Público ha hablado hoy con la cantante Nika, quien ha dejado entrever que tuvo algo más que una amistad con Alejandro Sanz en el pasado. Una relación de la que ya no queda nada, pues llevan 13 años sin contacto.

Ante esto, Ivet Playà, quien hace unas semanas desveló haber tenido un idilio con el cantante, afirmó que lo de Sanz y Nika ya se sabía en el círculo de fans del cantante y compositor. Y, ante esto, Alonso Caparrós ha dejado una llamativa reflexión.

“A mí todo el rato me viene una frase a la cabeza. Quien se acuesta con niños, meado se levanta”, introducía el que fuese el presentador de Furor. “Todo esto, que no entro si está bien o no, la diferencia de edad, de relaciones de famosos con… (admiradoras). Alejandro Sanz está pecando de ese tonteo con niñas que al final acaban petando”, sentenciaba.

Y, de manera muy generosa, Alonso Caparrós decidió contar un episodio de su vida personal bastante desconocido para la prensa. “Una anécdota que me pasó cuando estuve a punto de cumplir 40 años. Me rayé y dije: me estoy haciendo mayor, esto se ha acabado”, narró ante sus compañeros.

Ante esa crisis de los 40 “me propuse, y no me congratulo” el comprobar si podía tener una relación, ver si está “en el mercado”. “Y tuve una relación con una chica de 23 años y aprendí que una relación con esa diferencia de edad es algo imposible y que no lleva a ningún lado”, exponía con rotundidad.

Alonso Caparrós en 'Espejo Público'.

Ante eso, su compañero Miquel Valls puso cara de no estar de acuerdo. Sin embargo, prefirió no rebatir al hijo de Andrés Caparrós en sus afirmaciones sobre las relaciones en las que hay una importante diferencia de edad.

En la actualidad, Alonso Caparrós tiene 54 años. No ha profundizado sobre el momento en el que sucedió este romance con una chica más joven, si bien, sí se conoce que desde 2009 mantiene una relación con su esposa Angélica Delgado, con la que pasó en el altar en 2015.

Antes de Angélica, Alonso fue pareja de Claudia Vargas y Elena Alarcón, y tuvo un hijo con cada una de ellas. Además, tuvo idilios fugaces con personas conocidas como Terelu Campos cuando eran compañeros en televisión.