Alexia Rivas apunta a Carmen Borrego tras su última portada: "Haría lo que fuera por dinero, hasta vendería su alma"

La guerra entre los colaboradores de televisión sigue al rojo vivo. Esta vez, el foco está en Carmen Borrego, que protagonizó recientemente una portada veraniega en la revista Lecturas, donde habló, una vez más, de su complicada relación con su sobrina Alejandra Rubio.

Las reacciones no han tardado en llegar, y una de las más contundentes ha sido la de Alexia Rivas, que no se mordió la lengua en Vamos a ver.

En dicha portada, Borrego lanzaba una declaración que no dejó a nadie indiferente: "A Alejandra le sobramos todos. No tengo la misma relación que tenía cuando era pequeña, era espectacular. Mi vida no depende de lo que diga ella".

La entrevista no ha pasado desapercibida, y más aún al conocerse que la próxima en ocupar ese espacio será Terelu Campos, hermana de Carmen y madre de Alejandra. Desde el programa de Telecinco no tardaron en comentar la jugada.

Joaquín Prat fue el primero en reaccionar: "Lo único que podemos constatar es que Terelu se ha ido a República Dominicana. El hecho de irte hasta ahí para hacer un posado veraniego en vez de una piscina en Madrid, como su hermana, ya es una declaración de intenciones", dijo ante sus compañeros.

Colaboradores en plató. 'Vamos a ver'.

Marta López, una de las colaboradoras, no tardó en mostrar su postura. "El de ella valdrá algo menos porque ya la hemos visto en Supervivientes en bañador", compartió muy sinceramente.

Pero quien dejó boquiabiertos a todos fue Alexia Rivas, que no dudó en lanzar una crítica a Carmen Borrego: "Espero que en la revista hable menos de su vida y más sobre su faceta de presentadora. No es tan cutre como su hermana".

Ante la sorpresa general, Rivas continuó. "Soy muy directa a veces… Carmen Borrego se mete en fregados y le vale todo. Vendería su alma al diablo", dijo.

Y fue más allá. "Ha vendido lo de su sobrina, lo de toda su familia… Creo que haría lo que fuera por dinero".

Joaquín Prat y Carmen Borrego. 'Vamos a ver'.

Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos en plató intentaban suavizar el tono, Alessandro Lecquio aprovechó para lanzar un dardo a Terelu: "Terelu está haciendo lo que lleva muchos años haciendo, aunque no le guste reconocerlo".

Lecquio incluso confesó sentirse incómodo con las palabras de Rivas, pero defendió a Borrego. "Tú dices que vende todo. Yo digo que es admirable lo que hace Carmen porque ir a la playa sin intención de disfrutarla es admirable".

Y como si el drama no fuese suficiente, Carmen Borrego reaccionó en tiempo real. Mandó un mensaje al móvil de Joaquín Prat dirigido directamente a su 'enemiga' del día.

"Alexia, Carmen te dice que ‘cutre’ tú, que te encanta molestar a las Campos, incluso a ella", sentenció finalmente durante el programa de hoy.