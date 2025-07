Víctor Sandoval se sincera como nunca sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez: "Iba de pequeño y no soy una p..."

Víctor Sandoval es uno de los rostros más conocidos de la televisión. Su paso por programas como Día a Día, Aquí hay tomate o Sálvame le han convertido en unos de los tertulianos más ácidos de la pequeña pantalla.

Caracterizado por no morderse nunca la lengua, no ha dejado indiferente a nadie en una entrevista en el pódcast El Círculo Independiente del periodista Euprepio Padula. Uno de los asuntos tratados fue la polémica generada sobre los negocios de Sabiniano Gómez, el suegro de Pedro Sánchez.

"Me interesa la vida de Begoña Gómez o la de su padre. Dueño de las saunas donde yo iba de pequeño y no soy una p..., ni he tenido que pagar para acostarme con nadie en esa sauna. Son saunas gay como hay saunas hetero. No hay prostitución", hablaba alto y claro el presentador.

"Me gusta que tú lo digas. Yo lo he dicho también. Acusar directamente de que las saunas gay son prostíbulos, es una vergüenza", defendía Euprepio Padula, periodista del pódcast.

De esta manera, Sandoval mostraba su malestar por cómo se "pone a la gente que a lo mejor podemos ir a una sauna" y cuestiona si uno tiene que ir a una "sauna de señoritas" para ser "decente".

Víctor Sandoval, en la entrevista

Durante la entrevista, el que fuera colaborador de La familia de la tele también se pronunció sobre el fracaso del magacín de TVE. "No se hicieron pilotos y el proyecto carecía de una dirección clara", señalaba el presentador madrileño.

"Nadie espera que algo fracase, y aunque la gente asume lo que pasó, los responsables del fracaso no lo asumen jamás. El responsable de este fracaso no es Televisión Española ni su público", explicaba, sin rodeos.

Sandoval argumenta que la afirmación de que el formato "no es del público de Televisión Española" es una "mentira, mentira" porque "el público es todo igual" y "no se puede ir variando el público". Para él, "el público ve cosas interesantes y quiere ver lo que le gusta. Estén en la cadena que estén".

Además, el colaborador recordó que Televisión Española "puso toda la carne en el asador" y que no ha visto "mayor promoción" que la que se hizo para ese programa, calificándola de "brutal".

Euprepio Padula, en la entrevista con Víctor Sandoval

Hubo voces críticas que culparon a los colaboradores por estar "quemados". Sandoval lanzaba una rotunda propuesta sobre ello: "Pues cámbialos". En su caso, como él explica, fue únicamente "cinco días" de 37 programas, y solo cuatro a plató, de los cuales en tres se quedó y en uno fue "vestido de Massiel".

Por otro lado, Víctor Sandoval también habló del cambio en el panorama televisivo español: "El corazón ha sido absorbido por la política. Los programas políticos se han convertido en el "nuevo Sálvame".

Además, no dudó en elogiar a TVE. El tertuliano la considera la "única televisión que se puede ver en este momento" porque ofrece opiniones "realistas" y no considera "lerdo" al espectador.

Por último, también propuso un nuevo formato televisivo: un "Malas Lenguas rosa pink" enfocado en la vida personal de los políticos, ya que considera que a la gente le interesa saber cómo vive Ayuso, dónde va a comprar o qué hace con su novio.