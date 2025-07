Pedro Ruiz, contundente contra Lamine Yamal: "O corrige pronto o enterrará sus virtudes deportivas en reproches"

La fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal sigue generando titulares y opiniones de todo tipo. El joven talento del FC Barcelona celebró su mayoría de edad por todo lo alto con un evento exclusivo en una finca de la costa barcelonesa, rodeado de secretismo y lujo.

Aunque se intentó mantener el bajo perfil del evento, en los últimos días han salido a la luz detalles que no han pasado desapercibidos: más de 200 invitados, temática mafiosa en el vestuario, y actuaciones de artistas internacionales como Bizarrap, Quevedo, Duki u Ozuna.

Pero más allá de la celebración, el comportamiento del jugador fuera del campo está preocupando a muchos. Incluso desde el propio FC Barcelona se han emitido advertencias: la imagen que proyecta no es la más adecuada para un jugador de su nivel.

Una de las críticas más contundentes ha llegado de parte de Pedro Ruiz. El veterano presentador de televisión, de 77 años, ha alzado la voz con un mensaje directo al futbolista a través de sus redes sociales.

"Lamine Yamal fuera del campo está eligiendo el peor de los caminos. O corrige pronto o enterrará sus virtudes deportivas en justificados reproches", expresó a sus seguidores.

Pero Ruiz no se quedó ahí. En otra publicación amplió su reflexión con un tono todavía más serio: "Ni me conoces ni es necesario, pero por si acaso, y con la mejor intención, te digo que yo no inventé el mundo ni tú tampoco. Me gusta mucho cómo juegas al fútbol, pero cuando sales del campo estás eligiendo el peor de los caminos".

Y añadió: "Iniesta, Xavi, Santillana... no han cometido un error que no lleve ni un 1% de lo que llevas estos días. Marcar goles no te convierte en intocable. Prepararte una imagen moderna no te hace más inteligente. Los que se hacen fotos contigo en tu fiesta de cumpleaños no son tus amigos, ni tú de ellos tampoco, es postureo. Sería una pena que una carrera como la tuya se truncara".

El mensaje final del presentador fue tajante: "Uno se puede equivocar, pero tan pronto y tanto, no. Te deseo suerte, pero sin criterio no hay suerte que valga. Cuanto más se presume, menos se gusta".

Pero Pedro Ruiz no ha sido el único en pronunciarse. Desde Espejo Público, Gema López también ha mostrado su preocupación: "Se ha visto con un status y dinero que no sabe gestionar".

Alessandro Lecquio fue más duro en Vamos a ver, señalando directamente al club."Es preocupante que un club de los grandes, el FC Barcelona, no se preocupe de que uno de sus jugadores, además de sus máximas figuras, no tenga un mínimo de educación y de responsabilidad social".

Mientras que Carmen Borrego fue más allá. "Es el mismo niño que el día anterior. No porque cumplas 18 años, dejas de ser un niño. Legalmente, sí, pero eres el mismo niño", compartió durante su intervención en el magacín de Telecinco.