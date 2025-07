Una ganadora de Eurovisión, dispuesta a participar en el Benidorm Fest y representar a España: “Es mi sueño”

El Benidorm Fest 2026 podría tener en su lista de participante a una estrella internacional, que ha participado dos veces en el Festival de Eurovisión y que lo ganó en una ocasión, en 1999. En ambas ocasiones participó bajo la bandera de Suecia, pero ahora podría cambiarla por la roja y gualda.

Estamos hablando de Charlotte Perrelli (Charlotte Nilsson en Eurovisión 1999), quien lleva dos años viviendo en Marbella, en la malagueña Costa del Sol. En una entrevista para el medio sueco Expressen ha afirmado que “si consigo la canción adecuada, mi sueño es competir en Eurovisión por España”.

“Y ahora tengo varias personas componiendo canciones para mí. Entonces, el Melodifestivalen español es sin duda interesante”, añade la artista. El Melodifestivalen es la preselección de Suecia para Eurovisión, y con esta frase se estaría refiriendo al Benidorm Fest.

En la entrevista, ve como una ventaja que España pertenezca al Big Five, y así pase directamente a la gran final, sin jugarse la plaza en semifinales. En toda su historia, Suecia ha quedado fuera de la gran final en una sola ocasión, en el año 2010.

“El sueño habría sido que Suecia hubiera ganado Eurovisión el año anterior y que entonces me permitieran volver a Suecia, pero competir por España. ¡Habría muerto, qué sueño!”, explica la artista en la entrevista.

Charlotte Perrelli en Eurovisión en 1999.

Charlotte Perrelli ganó Eurovisión en 1999 con el tema Take me to the heaven, el mismo año que España estuvo representado por Lydia, que quedó última. Luego regresaría en 2008, con Hero. En otras ocasiones intentaría repetir la aventura eurovisiva, y la última vez que compitió en el Melodifestivalen fue en 2021, cuando quedó octava con la canción Still young.

Para que Charlotte Perrelli pudiese participar en el Benidorm Fest es importante que cumpla un punto muy importante de las bases: tener nacionalidad española o residencia permanente en España. En otros países esto no es un requisito, pero RTVE así lo exige.

En el caso de que encontrase esa canción adecuada a la que hace mención, Charlotte Perrelli, al igual que cualquier otro artista, tiene hasta el 24 de septiembre a las 23:59 horas para presentar su propuesta.

Las canciones deben enviarse a través del formulario oficial disponible en la web de RTVE. Y de ser elegida, la veríamos en el Benidorm Fest 2026, que se celebrará del 10 al 14 de febrero del próximo año.