Eugeni Alemany, presentador de 'Agárrate al sillón': “Que Mediaset me haya elegido me parece un movimiento audaz”

Eugeni Alemany está al frente del nuevo concurso que ocupa las tardes de Telecinco, Agárrate al sillón. En el formato, seis concursantes intentarán convertirse en el rival que trate de destronar al campeón, Rafa Castaño.

BLUPER ha podido charlar con el valenciano. Y es que, aunque Mediaset ha confirmado que les ofrecieron varias propuestas para ocupar el puesto de presentador, acabaron optando por Alemany. Una cara que ya era conocida para ellos, pues había formado parte de la cadena en ocasiones anteriores, con Caiga quien caiga.

Alemany tiene la esperanza de que el público compre su presencia en Telecinco y califica su llegada a Mediaset como un “movimiento audaz” por parte de la cadena.

¿Cómo es tu relación con Rafa Castaño, el campeón del concurso?

Es muy importante. Yo tengo que entenderme muy bien con él, porque es como si él también estuviera viendo el programa desde el sillón, y va evaluando. ¿Me interesa este concursante? ¿Me hará ganar la panoja? Cada programa es diferente.

Al final le coges cariño, forma parte del elenco. No sé cuánto tiempo estará, pero, mientras esté, es como uno más del equipo.

¿El campeón también hace sus estrategias?

Totalmente. Puede llevarse a alguien facilito, que no acertará mucho y no le quitará el sillón o a uno que sabe más, que le puede hacer ganar panoja, pero también podría quitarle el puesto. Él tiene que calcularlo todo. Y luego está el sistema de puntos... Yo no revelo cuánto gana el oponente, pero él va sumando y se da cuenta y tiene que elegir una pregunta de 5 puntos para mantenerse arriba.

¿Y qué pasa si el campeón pierde?

Ahí entra el as bajo la manga porque tiene un privilegio ‘in extremis’ y puede soltar la pasta. Imagínate que tiene 75.000 euros. Puede decirle al rival: 'Te doy 25.000 y me quedo yo'. Entonces el oponente tiene que decidir si acepta el dinero o intenta quedarse él con el sillón. Es una decisión tensa, de esas que molan.

¿Cómo llevas lo de competir contra Pasapalabra?

Competir no es el verbo que yo uso. Prefiero decir que compartimos franja, convivimos. Ahora mismo estamos saliendo a navegar. Si conectamos con la gente, puede funcionar. A mí me tienen que comprar con mis virtudes y mis taritas. Es decir, el carisma de uno que te compren al presentador.

Como dice mi mujer, al final un presentador es un repartidor de flyers. Tú estás repartiendo en la calle, pero luego si la gente va al local y la música no mola y las copas no son buenas, tú no vuelves. Entonces sí, un presentador hace reclamo, pero luego el programa tiene que estar guay. Y este programa yo creo que está guay.

¿Qué crees que necesita el programa para que funcione?

Tiene muchos elementos para conectar, enganchar y luego que nos sople un poquito de viento a favor y que los demás también pinchen un poquito.

Que Roberto Leal deje de hacerlo tan bien o que el equipo un día haga un mal casting, que en La 1, a Aquí la Tierra les tengan que quitar de emisión porque pase algo con Pedro Sánchez… Yo juego un poco aquí también a que los demás no sean tan buenos.

Juegas mucho con el humor en Agárrate al sillón.

Sí, yo hago comedia. En el programa que yo hago en Valencia, La Saca, jugamos mucho con el humor. Yo creo que la gente ve los concursos por varios motivos: porque hay mucha pasta o es divertidísimo.

De hecho, mi problema en este programa ha sido ese. En la primera fase sí que entran las risas, pero he tenido que aprender a mantener la tensión porque a mí se me va a la distensión, y en un momento tenso me sale la bromita porque ha pasado algo y me tengo que reprimir en beneficio del espectador.

¿Te ha sorprendido que Mediaset apostara por ti?

Sí, de repente me veo ya mayor, aunque me han llamado para cosas. Y supongo que es porque igual no soy el perfil del presentador más guapo, tampoco me hubiese importado ser el presentador guapo que lo tiene todo hecho.

Más que sorprendido porque me hayan escogido, lo veo como un movimiento audaz por parte de Mediaset. Un grupo tan nacional, con todo lo que hay, con todos los presentadores que tiene y, de repente, deciden ver cómo funciona conmigo.

¿Cómo fue grabar el piloto en París?

Fue súper guay, porque esa gente lleva haciendo ese programa 20 años e iba todo medido. El equipo de aquí es fantástico, o sea, el director, Óscar, Javi Sánchez, Javi Cocha, lo llevaban todo súper trabajado. El casting que hicieron.

El plató es una réplica. Los monitores, hasta ahí en la rejilla, está todo tal cual. Vinieron unos franceses y dijeron: ‘Oh là là’.

‘Tout le monde veut prendre sa place’, la versión francesa. Movistar Plus+

¿Te imaginas llegar a los 6.000 programas como en Francia?

Son muchos años, 20 años, pero mientras te lo pases bien y haya cachondeo tras las cámaras…Todo eso se transmite luego.

¿Cuántos programas grabáis al día?

Dos o tres por día. En Valencia grabo cinco al día, pero ya lo tengo más pillado. Y aquí, pasado un poco ese principio de ensayos, estamos ya cogiendo la velocidad crucero.

Hemos empezado a disfrutar, porque al principio es como cualquier trabajo nuevo, como un camarero, hasta que sabes dónde están las cosas, cómo funciona y el tipo de cliente que tienes. Y de momento es muy guay, la verdad es que yo me lo estoy pasando bien y vengo a gusto a trabajar, que creo que es lo que todos anhelamos en esta vida.

Si Rafa Castaño pierde su sillón, ¿se lleva el dinero que gana?

Dato importante: no hay un bote como en otros concursos. Lo que él gana es suyo. O sea, si él tiene ahora 100.000 euros, el día que se vaya, se los va a llevar. A no ser que diga que elija comprar a su otro oponente para seguir en Agárrate al sillón.

Si el otro también es un Rafa Castaño se va a querer quedar, pero si es gente que ha sido por suerte, casualidad y es imposible que supere nunca esa cifra, igual acepta.