‘Fiesta’ utiliza la figura de una “confidente” para aclarar la ruptura de Álvaro Escassi y Sheila Casas: “Él deja a Sheila”

El programa Fiesta ha sorprendido este fin de semana, durante dos días, la figura de una “confidente” para dar nuevas informaciones sobre la ruptura de Álvaro Escassi y Sheila Casas, que se dio a conocer el viernes de la semana anterior.

“Una semana después todavía no se sabe. Hay teorías y rumores y solo una verdad, y tenemos una persona que lo sabe todo”, introducía Emma García, dando paso a esta confidente. Una mujer que ocultó su nombre y su rostro, y de la que no de dio ninguna indicación del lugar del que vendrían sus informaciones, que no parecían ser de primera mano.

Una persona con la que, de hecho, el día anterior Emma García comenzó a hablar, pero “no terminamos la conversación”, tal como ha señalado este domingo. Así, en la entrega de este 13 de julio ha lanzado tres cuestiones muy directas: quién rompió, el motivo de la separación y qué opina Escassi sobre la entrevista de María José Suárez en ¡De Viernes!.

“Les puedo asegurar que es Álvaro Muñoz Escassi el que deja a Sheila. Se los aseguro 100%”, sentenciaba esta confidente. Algo que no terminaba de encajar a Carmen Alcayde: “Yo recibí un mensaje del viernes mismo diciéndome: a Sheila la amo”.

“Yo ya dije que Escassi había tenido problemas de dinero con amigos suyos, porque ella quería ser más representante que pareja”, deslizaba por su parte Kike Calleja. Y Mónica Pont volvió a incidir en que en la fiesta de Supervivientes “Álvaro le hizo mucho caso a una chica que estaba allí conocida, se le iban los ojos y la señorita Sheila no es tonta”.

Imagen del programa 'Fiesta'.

“Eso no cuadraría con Escassi ha dejado a Sheila...”, reflexionaban en el plató. “¿Escassi acabó con esa relación?”, preguntaba de nuevo Emma García. “Efectivamente”, respondía la confidente.

“Álvaro tras salir de Supervivientes ha dado un cambio radical a su vida. Está en otro rollo, es otra persona. No quiere, o no estaría dispuesto a aguantar según qué cosas. Está claro que la decisión ha sido una sorpresa, pero ha habido momentos, no sé si mensajes y ocasiones concretas y en público en los que Escassi llegaba a sentirse muy incómodo”, seguía narrando esta persona.

Emma García pedía detalles. “Si Escassi estaba con el móvil, a Sheila le sentaba mal y se iba. Se iba del lugar. Más de una vez se fue del sitio en el que estaban”, afirmaba la confidente, que llegó a decir que “según la información que tengo” Sheila Casas sería una mujer celosa.

Por último, Emma García preguntó a la confidente qué piensa Álvaro Escassi de María José Suárez, quien se despachó contra él en ¡De Viernes!. “Le ha llegado la información de toda la entrevista y su opinión es que ella es una muy mala persona. Lo tiene clarísimo”, afirmó esta persona, a la que Emma, finalmente, despidió y agradeció su participación.