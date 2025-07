Ana Guerra emociona a Melody en ‘Tu cara me suena’ con su imitación de ‘Esa diva’: “Estoy llorando y todo”

Ana Guerra y Melody en ‘Tu cara me suena’.

Era un secreto a voces que Melody estaría este viernes en la gran final de Tu cara me suena. Ana Guerra decidió imitar a la artista sevillana con su actuación en Eurovisión, con el tema Esa diva, y la propia Melody estuvo en el plató pendiente de todo.

“Una mujer que hizo una superedición en Tu cara me suena. Quedó segunda, no pudo ganar, tampoco en Eurovisión que me pareció una injusticia”, decía Manel Fuentes al presentarla, provocando una ovación del público. “Pero hoy nos vamos a resarcir”, añadía el presentador.

Melody recogía el guante, y decía que ella tiene “algo más importante” que el ganar, “que es ganarse el cariño del público”. “Estoy superemocionada”, aseguraba al saber que la iban a imitar. Y admitía no haber dado consejos a Ana Guerra porque ella “es una gran profesional”.

“Hasta me ponía nerviosa de verla, porque el traje es igual”, seguía relatando Melody, antes de la actuación. Y entonces se decidió a “contar un secreto”. Y es que cuando ella estuvo concursando en la tercera temporada de Tu cara me suena, “hace un montón de años, yo pensaba ojalá algún día algún artista llegue ese momento de que me imite. Y pensaba eso, era un sueño que yo tenía”. Algo que ya podrá cumplir.

Fuentes le preguntaba que cuál era el secreto para ser Melody. “Sentir la música mucho con el corazón”, respondía la artista sevillana. Y, tras esto, finalmente, Ana Guerra llevó a cabo su imitación, calcando la actuación de la gran final de Eurovisión.

Al acabar la canción, Ana y Melody se fundieron en un abrazo. “La gente no sabe lo difícil que es esto. Gracias, tía, por tu apoyo, de verdad”, le decía la concursante a la invitada. Melody se emocionó al verse imitada. “Estoy llorando y todo”, admitía.

“No ganaste Eurovisión, pero podría ganar Ana Guerra haciendo de ti en Tu cara me suena”, recordaba Manel Fuentes. “En la vida, mientras estemos vivos, puede pasar de todo”, era la respuesta que obtenía entonces de Melody.

Los jueces valoraron la actuación de Ana Guerra. Y Àngel Llàcer destacó que en Eurovisión “Melody dio lo mejor de ella misma, que es lo mismo que ha hecho Ana Guerra en este programa”. Algo que confirmaba Chenoa.

“Para mí era una actuación icónica, y rompiendo el hielo en la final. Yo estaba pendiente de la voltereta. Ana Guerra ha estado toda la temporada jugársela constantemente, y manteniendo la disciplina. Ella tiene ese talento manteniendo todo para que le salga de sobresaliente”, finalizaba de juzgar la cantante.