Juan Avellaneda habla sobre su cáncer en 'Y ahora Sonsoles': "A muchos hombres les afecta a la virilidad"

Juan Avellaneda ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles para presentar su nuevo libro, Flashing lights. En las páginas, describe sus vivencias en el mundo de la moda, incluyendo a personajes reconocidos en la esfera pública española.

"Quería jugar con las luces y las sombras, con todo lo que se esconde, no solo en el mundo de la moda, sino en la prensa rosa y los influencers. Genera mucha expectativa y todo se ve de color de rosa y quizá no lo es tanto", ha explicado el diseñador.

Sonsoles Ónega le reconocía al invitado que llevaba todo el día diciendo que su vida "había dado un vuelco", a lo que le ha dado la razón. Y es que el influencer de moda sufrió una de las noticias más aterradoras a sus 26 años de edad: padecía cáncer de testículos.

"Me desmayé saliendo de un avión en Mallorca y me desperté en el hospital. Eso fue una señal", ha narrado Avellaneda. "Tuve mucha suerte porque estaba localizado. Lo que hicieron fue operar, sacar y ahí se quedó todo. Fue un sustazo", ha reconocido en Antena 3.

Logró superar la enfermedad, aunque todavía arrastra alguna secuela. "Desde la operación tengo dolor las 24 horas", aseguró el diseñador en un evento el año pasado. Durante una revisión, los médicos encontraron de nuevo varios bultos en la misma zona.

"En las pruebas encontraron unos bultos, pero, por suerte, no eran malignos. Me dieron la opción de operarme, pero al final decidimos no hacerlo y controlarlo con revisiones periódicas", confesó el pasado mes de febrero a la revista ¡Hola!

Juan Avellaneda tiene antecedentes familiares respecto a su enfermedad. Su padre se tuvo que operar por cáncer de piel, y su madre y su abuelo han sufrido también algo similar. "Mi madre tuvo cáncer de pecho y hace dos semanas que la han operado otra vez. Si que es verdad que es algo que ha estado en la familia siempre", ha confesado el invitado.

Además, ha querido recalcar la importancia de visibilizar el tipo de tumor que le afectó: "Parece que es un tema tabú. A muchos hombres les afecta al momento "hombría", a la virilidad".

En el programa de las tardes de Antena 3 han desvelado que el diseñador tuvo otro susto en el mes de enero, cuando su sistema respiratorio se vio afectado. Lo que en un principio parecía un simple resfriado por su tos persistente, terminó con un ingreso hospitalario durante una semana.

"Update de mi estado: qué me ha pasado y cómo estoy ❤️‍🩹 Han sido más de una semana en el hospital cuando pensaba que serían solo 72 horas… He tenido un susto respiratorio que me ha obligado a parar, pero lo importante es que está todo bajo control y cada día me encuentro mejor. Quería hacer este vídeo porque cada día recibo mensajes vuestros preguntando cómo estoy, algunos incluso súper preocupados. Y de verdad, GRACIAS. Os leo, os siento cerca y me habéis emocionado muchísimo. Esto lo dije mil veces, y lo haré mil más porque también quiero agradecer al equipo del hospital, que no solo me está cuidando increíblemente bien. Pero ya sabéis… the show must go on. Y aunque estos días han sido de reposo (obligado), también han sido de creatividad. Seguimos con todo: nuevo contenido, nuevas colecciones y hasta algunas cosas para SEE IOU las he diseñado desde el hospital. Así que preparaos porque volvemos a tope, con más ganas que nunca de compartir, crear y disfrutar con vosotrxs. Gracias por estar ahí. Empezamos de nuevo! ❤️"

"Pensaba que me iban a dar alguna pastilla y me iba a curar. De repente, vieron que estaban los pulmones manchados y había unos nódulos. Por suerte, se salvó enseguida, pero obviamente no quitó el sustazo inicial", contó Avellaneda en sus redes sociales.

Respecto a su estado de salud actual, ha explicado a Sonsoles que ahora está bien, aunque todavía se tiene que realizar revisiones periódicas para asegurarse.