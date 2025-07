¿Quién es el favorito para ganar ‘Tu cara me suena 12’? Así están las estadísticas antes de la gran final del concurso de Antena 3

Tu cara me suena cierra esta noche su temporada 12. Y lo vuelve a hacer con una gala en directo, en la que el público tendrá la última palabra. Los espectadores podrán elegir a su favorito votando de forma gratuita en la página web de Antena 3, y también mediante llamadas y SMS.

Ana Guerra, Esperansa Grasia, Gisela Lladó, Melani y Mikel Herzog Jr. son los finalistas de la edición que optarán a ganar los 30.000 euros de premio, que irán destinados a una ONG. Y, junto a ellos, también estarán el resto de los concursantes: Bertín Osborne (que avanzó que imitaría a AC/DC), Manu Baqueiro, Goyo Jiménez y Yenesi.

BLUPER ha querido echar la vista atrás a estos tres meses de concurso, destacando los puntos fuertes de cada finalista. Y es que, aunque en teoría hay una clara favorita, la experiencia previa nos demuestra que cualquier cosa puede pasar es esta gran final, marcada por una alta presencia femenina.

Melani, la gran favorita

Melani García llegó a Tu cara me suena como la benjamina de la edición: cuando comenzó el concurso todavía contaba con 17 años, siendo la primera concursante regular que no era mayor de edad.

Melani García en ‘Tu cara me suena’.

Pese a su su juventud, Melani ha demostrado tener una gran disciplina sobre el escenario, y ha cautivado con imitaciones en las que ha demostrado que puede cantar lírico, pop, canción ligera y casi cualquier cosa que se proponga. Su elección para la gran final es Anne Hathaway en la película Los Miserables.

Es, de lejos, la gran favorita para la victoria, pues ha ganado cinco galas. Aunque otros años ya nos ha demostrado que el ser quien más galas venza no garantiza el triunfo en la gran final. Y un ejemplo lo tenemos en el año pasado, pues Julia Medina ganó el doble de galas que Bustamante, por ejemplo.

Mikel Herzog Jr. en ‘Tu cara me suena’ como Damiano David.

Mikel Herzog, su cara ya nos suena

“Soy Mikel Herzog Jr. Músico, cantante, actor, y quizá me conozcáis de... O hayáis visto en... No, que no, que ya sé que mi cara no suena. Pero ya sonará”. Con esa premisa se presentó en la primera gala este joven artista, al que ya habíamos visto en La Voz.

Desde el primer momento, el hijo del eurovisivo Mikel Herzog demostró la gran madera que tiene de artista, y ha dejado grandes números, en los que compaginaba el baile y el canto con maestría. Ha clavado números imposibles como el de Nina, y ha ganado tres galas.

Ha elegido imitar a Benson Boone en la final, un cantante conocido por sus acrobacias. Más allá de un exquisito show, Mikel ha aportado diversión al programa. Y es que tiene un humor absurdo y un tanto idiota que acaba provocando la risa sí o sí. Y, además, como desveló Esperansa Grasia, ha sido un gran compañero, que se ha mojado para que los demás concursantes puedan dar lo mejor de sí.

Ana Guerra ganó una gala con su imitación de Alicia Keys.

Ana Guerra, una diva canaria

En los últimos cuatro años, Tu cara me suena la han ganado artistas nacidos bajo el paraguas de Operación Triunfo. Y esta noche la historia podría repetirse. Ana Guerra ha elegido para la final imitar a Melody (que estará en el programa) y cantará Esa diva. Un show que bien podría arrasar en el voto de los espectadores.

Ana ha demostrado una versatilidad muy interesante en el programa. Ha tocado lírico, ha llevado al plató la magia de Disney, hizo magia junto a su esposo cuando imitó a Laura Pausini, y demostró ser una orgullosa canaria con aquella espectacular Rosana.

Las estadísticas la sitúan como la tercera favorita de la noche, pues ha ganado un total de dos galas. Las mismas que tenía Bustamante el año pasado cuando se llevó el gato al agua en la gran final.

Gisela Lladó interpretó el 'Teenage dream' de Katy Perry.

Gisela, favorita varias noches

Otra artista con etiqueta de triunfita que podría llevarse la victoria este viernes. Con un ángel muy especial, Gisela nos ha recordado su carrera semana a semana. Y es que más allá del universo Disney ella se ha encargado de recordar hitos que ha alcanzado como participar en el Festival de Eurovisión, y no solo como corista de Rosa López, sino como representante de Andorra.

En la línea de Mikel Herzog, Gisela ha derrochado sentido del humor de ese malo que se torna oro, con chistes y coletillas terribles que arrancan una risa involuntaria. Y, de forma paralela, ha dejado un gran programa, con una gala ganada con su imitación de Dusty Springfield.

Para la gran final ha apostado por P!nk, cantando la canción Nothing Compares 2 U. La artista catalana podría dar la sorpresa en la final por el cariño que despierta entre los espectadores, sumado a su buen hacer. Y es que aunque solo ha ganado una gala, fue la favorita del público varias noches.

Esperansa Grasia en la segunda semifinal de 'TCMS'.

Esperansa Grasia, una justa finalista

Bertín Osborne rechazó ser finalista de Tu cara me suena la pasada semana, y cedió su lugar al siguiente concursante de la tabla. Así, de rebote, Esperansa Grasia se convirtió en finalista, algo que era muy justo por su buen trabajo.

A diferencia del resto de finalistas, ella no es cantante profesional. Pero semana a semana ha ido creciéndose en el escenario, y el jurado ha valorado de ella cómo se empapa de cada clase que ha recibido en el programa. No es la mejor voz, pero quizá sí la alumna más aplicada.

Las estadísticas la dibujan muy lejos de la victoria: solo ha ganado una gala, y fue la colista en cuatro ocasiones. En un principio no sabía ni a quién querría imitar esta noche, y finalmente se ha decantado por Carla Morrison.

Una gran temporada de audiencias

Tu cara me suena ha vuelto a demostrar su fortaleza en su duodécima edición. El programa de Antena 3 ha arrasado otra temporada más y lo ha hecho con una espectacular media del 21,4% de share, mejorando en +1,8 puntos lo conseguido en su temporada anterior y logrando así su mejor dato de los últimos 7 años.

Es líder y lo más visto de la noche de los viernes, quedando a grandes distancias con sus rivales, siendo ¡De Viernes!, de Telecinco, su principal competidor. La distancia sobre TVE es más destacada, con casi 15 puntos de ventaja.

El programa, que encadena 12 años consecutivos de liderazgo ininterrumpido, se ha consolidado como el formato de entretenimiento más visto del horario estelar esta temporada. Ha superado los 1,7 millones de espectadores.

Todas sus galas, salvo una, han llegado a superar el 20%, un dato cada vez más inaccesible para la mayoría de cadenas y formatos. El formato arrasa y lidera entre todos los targets, disparándose hasta un 24% de cuota de pantalla entre los espectadores de 4 a 12 años y creciendo a un 25,1% de share entre el público de 13 a 24 años.