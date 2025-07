Susanna Griso estalla en pleno directo contra Yolanda Díaz: "Es su Gobierno el que no ha puesto remedio a la corrupción"

La periodista no ha dudado en opinar.

Susanna Griso ha vuelto a protagonizar este miércoles un momento de gran tensión en directo durante su programa matinal, al criticar con dureza a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, mientras realizaba su intervención en el Congreso de los Diputados.

Su crítica se produjo a raíz de las declaraciones de la política gallega en relación con la lucha contra la corrupción, justo en medio de la crisis abierta por el llamado caso Cerdán.

En un tono claramente indignado, la periodista reaccionó a unas palabras de Yolanda Díaz en las que reconocía que la corrupción es un problema estructural que lleva años enquistado en las instituciones y que no se ha logrado eliminar: "Que ella misma reconozca la misma frase de 'que no ha habido freno' debería llevarle, tal vez, a la conclusión de que tiene que romper con este Gobierno, porque han sido siete años baldíos".

la presentadora no ha podido evitar intervenir. Antena 3

Y es que, según reconoce la presentadora, "si tú estás reconociendo que sabes cómo funciona la corrupción y que todos conocemos los mecanismos por los cuales se corrompe en una empresa o un partido político o una administración", no entiende cómo no actúa de verdad.

Un reproche sin tapujos que se produce justo el mismo día en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó en el Congreso un paquete de medidas anticorrupción como respuesta a la creciente presión social y política derivada del caso de corrupción que envuelve a su partido.

Yolanda Díaz, quien forma parte del Ejecutivo como líder de Sumar, ha apoyado públicamente la iniciativa de Sánchez, aunque admitiendo que durante los últimos años no se han cumplido varias de las promesas de regeneración democrática pactadas en el acuerdo de coalición.

Griso no dejó pasar esta contradicción y, tras mostrarse sorprendida con que la política haya usado su turno de "palabra para atacar a Feijoó por sus escuderos Rajoy y Aznar", le ha querido recordar que ha sido "su Gobierno el que no ha puesto remedio a la corrupción" y "el que te está reconociendo ahora mismo que no ha aplicado ninguna de las 31 medidas para regenerarse".

Con estas palabras, la periodista no ha dudado en cuestionar abiertamente la coherencia de Díaz al seguir formando parte de un Ejecutivo al que acusa de inacción ante un problema tan grave.