Sonsoles Ónega paraliza el directo para desvelar su experiencia cercana a la muerte: "No podía ni respirar"

La tarde transcurría con normalidad en Y ahora Sonsoles, el programa de Antena 3 que lidera Sonsoles Ónega. El tema del momento era la jubilación reversible, esa posibilidad de volver a trabajar después de haberse jubilado.

Tras conocer la historia de Ramón, un hombre recién jubilado a los 65 años, con 45 años cotizados y una pensión de 1.056 euros, Sonsoles se despedía de sus invitados.

Pero lo que parecía una pausa rutinaria en el guion del magacín, acabó con una inesperada confesión en pleno directo. Tras llegar al fin del tema, la presentadora hizo su habitual cambio de plató. Sin embargo, desde producción se acercaron a la periodista para darle un pequeño detalle: unos regalices. Ella, divertida, los mostró a cámara.

"Mira lo que me dan, unos regalices", comentó mientras los repartía entre el público. Con esa personalidad que tanto la caracteriza, también tuvo un gesto de cariño con los espectadores de plató.

"El día que ustedes nos fallen, echamos el cierre", dijo sin filtros y con una sonrisa en el rostro. Fue entonces cuando, al ver cómo una de las espectadoras comenzaba a disfrutar la golosina, compartió un episodio de su vida que dejó a todos sin palabras.

Sonsoles Ónega con un puñado de regalices. 'Y ahora Sonsoles'.

"¡Cuidado, cuidado! Que casi me ahogo y me muero en Mérida tomando regaliz. Se me quedó aquí, en la garganta. No podía ni respirar", confesó. Tal y como detalló la presentadora, el incidente ocurrió hace dos semanas, y esto le ha impedido comerlos nuevamente.

De esta forma, Sonsoles desveló, casi como quien no quiere la cosa, que hace solo unos días vivió una experiencia que decidió compartir ahora con los espectadores. Como era de esperar, el plató reaccionó con sorpresa, mientras que la presentadora cambió de tema.

Y como si nada hubiera pasado, la presentadora dio paso a un tema totalmente distinto: la alergia a la menstruación. Desde el programa se abordó el caso de una joven cuya única solución médica pasa por provocar la menopausia.

La parrilla del programa continuó de forma habitual tocando temas de actualidad tales como la reciente pérdida de Michu, quien fue pareja de José Fernando Ortega y madre de su hija Rocío y quien tenía problemas del corazón. Una trágica noticia que conmocionó a todos, especialmente a la familia Ortega Cano.