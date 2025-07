Ingrid García-Jonsson se niega a responder una pregunta clásica de ‘La Revuelta’: “Pregúntale a mi vecina”

La actriz Ingrid García-Jonsson conoce muy bien a David Broncano. Tanto como que fue ella quien le presentó a su actual pareja, Silvia Alonso. Hoy, la artista nacida en Suecia y criada en Sevilla ha acudido a La Revuelta, programa que visitaba a menudo en su anterior etapa, cuando se llamaba La Resistencia.

Allí ha hablado de Superestar, la nueva serie que estrena Netflix este mes y que narra la vida de la cantante Yurena en la época que se le conocía como Tamara, y triunfó con su canción No cambié. Y, al llegar al tramo final de la charla, tocaba el momento de hacer las clásicas preguntas sobre dinero y relaciones íntimas.

“Has venido más veces como amiga del programa que como invitada. Y las preguntas clásicas se te han hecho muy poco… No se te han hecho”, introducía Broncano. Y la actriz lo confirmaba: nunca las había respondido.

En primer lugar, le preguntó por el dinero, pero por todo el patrimonio. Dinero en el banco, casas. “Si tienes un coche, suma ahí. Pero si tienes una hipoteca, resta. Ingrid reconoció que sabía cuánto tenía en la cuenta, pero, por la operación propuesta por el presentador, respondió: “Entonces estoy en menos 350.000 euros, porque soy propietaria”.

Y se marcó un particular movimiento de brazos que David Broncano bautizó como “el baile de la propietaria joven endeudada”. Y, tras esto, tocaba saber el número de relaciones íntimas en los últimos 30 días.

Ingrid García-Johnson en 'La Revuelta'.

“Estaba pensando en si contestarla o no”, reconocía la intérprete. “Como tengo relaciones sexuales con una persona, y la gente sabe con quién estoy, me apetecía no hablar de lo que él f*lla. Su privacidad no la voy a compartir así tal cual”, exponía la invitada.

Para Grison, esto era “un buen argumento”. “Es una cosa que atañe a dos”, insistía la actriz, aunque Broncano opinaba que le estaba dando “argumentos flojos”. “Si tienes valores está bien”, apostillaba por su parte Sergio Bezos, quien también había comentado al principio del show que era amigo de Ingrid.

“No me apetece que la gente lo sepa... Le puedes preguntar a mi vecina con la que voy a estar viviendo 35 años. Le puedes preguntar a mi vecina cuántas veces llama a la puerta”, proponía entonces Ingrid García-Jonsson, en el caso de que realmente Broncano estuviese interesado en saber el dato.

De público solo había dos chicas, que Jorge Ponce invitó a ver la entrevista al cruzárselas en la calle. “Yo creo que está bien, está respetando la protección de datos de la otra persona”, decía una de ellas. Y la otra también valoraba como “respetable” la decisión y los argumentos de la actriz para evitar dar una cifra exacta.