La última aparición de Michu, la expareja de José Fernando Ortega, en televisión: denunció una brutal paliza en 'Tardear'

El mundo de la televisión y el corazón ha amanecido consternado este martes, 8 de julio. Michu, expareja de José Fernando, hijo de Rocío Jurado y José Ortega Cano, ha sido hallada sin vida en su domicilio de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz.

La mujer llevaba años apartada del foco mediático, pero hace unos meses entró en directo en TardeAR para denunciar que había sido víctima de una brutal agresión. La que fue nuera de Ortega Cano aseguró que una amiga le había dado una paliza en plena calle, una intervención en la que también habló de la enfermedad congénita que padecía.

En septiembre de 2024, Ana Rosa Quintana informaba a los espectadores de Telecinco que Michu había sufrido "una brutal agresión" que la había "llevado directamente al hospital", así como que había preocupado a sus seguidores por la imagen que había compartido en redes sociales.

Como adelantó Manuel Marlasca aquella tarde, "le venía amenazando y el pasado miércoles lo que hizo fue propinarle un montón de patadas y Michu acabó ingresada en el hospital". "Gracias a Dios estoy, que es lo importante. Aparte del gran susto que se ha llevado mi familia, todavía esto continúa y yo tengo que seguir llevando a la niña al colegio".

Al parecer, Michu tenía un conflicto con la dueña del salón de belleza con el que colaboraba. Tras sufrir un aborto, la fallecida no se encontraba bien y anuló una cita, y su conocida no quiso devolverle el dinero de la reserva. "A partir de ahí empezó la discusión, porque no me quiere dar mi dinero, ni otra cita".

Michu entró en 'TardeAR' el pasado septiembre. Mediaset España

Michu aseguró que esta mujer la amenazaba desde esa "discusión" y la acusó de no tener en cuenta un problema cardíaco. "Cuando me pongo nerviosa, ya no puedo estar, huyo", afirmó, antes de relatar cómo fue la pelea.

El primer día de clase de la hiija que tiene en común con José Fernando, cuando la soltó en el colegio, Michu empezó a ser golpeada "de pecho para abajo" por su conocida: "Comencé ahogarme, me faltaba el aire, el corazón me iba a tope y me fui al médico".

La entrevistada habló abiertamente de que tenía un 38% de discapacidad por su lesión cardíaca. Tras este incidente, estuvo ingresada dos horas con 184 pulsaciones.