Susanna Griso, contundente con Lamine Yamal: "Su entorno no es el más adecuado, sobre todo por el padre"

La polémica no deja de perseguir a Lamine Yamal. El delantero del F.C. Barcelona sigue generando titulares no relacionados con su talento por el fútbol, sino por su vida privada.

Hace algunas semanas se publicaron unas fotografías que no pasaron desapercibidas. En ellas, se veía al futbolista acompañado por Fáti Vázquez, una creadora de contenido 12 años mayor que él. Una diferencia de edad que llamó mucho la atención.

Ahora, el talento celebrará su mayoría de edad con una fiesta secreta en Ibiza rodeado de lujo, artistas internacionales y una estricta política de privacidad: la prohibición de los teléfonos móviles.

Desde que se dio a conocer esta noticia, ha surgido cierta preocupación: "La vida que lleva últimamente preocupa al Fútbol Club Barcelona porque insisten en que esta imagen que está dando no es la más adecuada y que este tipo de vida le pase factura", expresó Gema López durante Espejo Público.

Tal y como comentó la presentadora, desde el F.C. Barcelona ya han tenido que "retirar" ciertas imágenes de Yamal que afectarían a su reputación.

Lamine Yamal en una fiesta en un yate. 'Espejo Público'.

Susanna Griso no tardaría en reaccionar a la situación: "Ya me duele porque el entorno no es el más adecuado, y estoy pensando sobre todo en el padre", confesó, haciendo referencia a los últimos vídeos que compartía el padre del futbolista "apoyando" la vida actual de Yamal.

López también se mostró preocupada: "Corre el peligro de que se convierta en un juguete roto", sentenció. Para Griso, la libertad que le da el padre de Yamal a su hijo "no la hubiera compartido Guardiola".

"Me encanta Flick como entrenador, pero no tiene la dureza de Guardiola que les tenía atados, que si alguno se salía de juerga y al día siguiente tenían entreno, le caía la del pulpo", opinó la presentadora.

"Este tipo de vida, si el referente es el padre, se complica muchísimo más", compartió por su parte López. Eso no fue todo. Además, añadió: "Los niños tienen que tener vida de niños. Más allá de la exposición, me parece peligroso".

Colaboradores en plató. 'Espejo Público'.

La presentadora insistió en que este tipo de vida "al final les conduce a que no sean capaces de dirigir su propio futuro". Lorena Vázquez intervino en la tertulia. La periodista asegura que el F.C. Barcelona "están convencidos de que Yamal está siendo responsable".

Griso contradijo a su compañera. "A mí me consta que esa preocupación existe, otra cosa es que no la quieran reconocer", expuso sin filtro alguno. Y añadió: "Está todo el mundo deseando que se calme después de su cumpleaños, que normalmente no es así", puntualizó finalmente ante las cámaras de Antena 3.