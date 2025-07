Sebastián Yatra invita al rey Felipe VI a ir a ‘La Revuelta’ la próxima temporada: “Para que sientas cómo la gente te ama”

La Revuelta ha entrado en su recta final. Esta semana es la última de la temporada, y, tal como desveló David Broncano, todos los programas que veremos estos días han sido ya grabados previamente, para respetar las vacaciones del equipo.

El gran invitado de la noche fue Sebastián Yatra, con el que el presentador tocó varios temas. Y, en un momento dado, David hizo un chiste sobre Froilán. “Seguro que me he enfiestado con Froilán y no tenía ni idea” deslizaba el coach de La Voz.

Yatra no sabía muy bien de quién le estaba hablando Broncano, pero siguió con el chiste de haber coincidido en la noche. “Probablemente. No tengo garantías de que haya pasado, pero hay un 50% de que pueda haber pasado”, aseguraba el de Tacones rojos.

Tras saber que Felipe Juan Froilán de Marichalar es familia del Rey, Yatra preguntó: “¿El Rey nunca ha venido a sentarse a esta silla?”. “La semana pasada misma estuvo...”, le respondía en primer lugar Broncano, para acabar desmintiéndolo.

“Hagámosle una invitación al Rey para abrir la próxima temporada. Pero le dejas sentarse en tu silla”, proponía el cantante, que tuvo que preguntar el nombre del monarca, pues creía que se llamaba Carlos.

Sebastián Yatra en 'la Revuelta'.

Esto dio pie a una improvisación de Yatra. “Vengo de una tierra lejana llamada Colombia, que le tenemos mucho cariño a España. Tengo pasaporte español, por ser descendiente de los judíos sefardíes. Así que Rey...”, decía, provocando la risa de Broncano, por llamarle como se llama “míster” a un entrenador de fútbol.

“Querido Rey, esta noche del 7 de julio de 2025 el pueblo español se une junto al señor David Broncano para formalmente invitarte a pasar una gran velada acompañado de tu gente, de las personas que componen este gran reino, de esta tierra, de personas trabajadores, de inmigrantes, de artistas, de poetas”, seguía diciendo el cantante.

“Liderados por ti”, añadía. Y por eso, proponía que “muy pronto al principio de temporada de La Revuelta estás cordialmente invitado a sentarte en esta silla”, decía, señalando el asiento de David Broncano, y provocando los aplausos del público.

El público comenzó a corear “¡rey, rey, rey!”. “Estaba quedando tan épico el mensaje, parecía que ibas a decir un final y no has acabado”, le apostillaba David Broncano. Y Yatra entonces continuó, señalando la silla del presentador.

“No es una silla, es tu trono, Rey, para que sientas como la gente de este país te ama, te apoya”. “Tampoco te vengas arriba”, le frenaba Broncano. “Y después te sientas en esa silla para contar tus intimidades”, añadía Yatra. Y ahí, David Broncano reconoció que “si viene se las tengo que preguntar”. “Está invitado, rey Felipe, cuando quiera venir”, finalizó la propuesta.