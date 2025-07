Mónika Vergara, muy crítica con Escassi: "Sabemos cómo actúa y si hay alguna mujer que no se da cuenta, es boba"

La historia de amor entre Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas ha llegado a su fin. Hace unos días, ambos decidieron hacer pública su ruptura a través de un comunicado en redes sociales: "Hemos decidido poner fin a nuestra relación. Ha sido una etapa bonita que recordaremos con cariño, pero creemos que es lo mejor para ambos en este momento".

Como era de esperar, esta despedida ha generado todo tipo de reacciones. Esta no es la primera situación polémica sentimental a la que se enfrenta. Hiba Abouk, María José Suárez, Raquel Bernal, Sonia Ferrer, Lar Dibildo o Vicky Martín Berrocal son algunos de los nombres que forman parte del repertorio amoroso que ha tenido el exsuperviviente.

En los últimos días, incluso se ha llegado a hablar de terceras personas. Algunos señalan a Valeri, mientras que otros apuntan directamente a la familia de Sheila como parte del origen. Desde Socialité, Aurelio Manzano fue especialmente crítico: "No es la primera vez que una familia se levanta en contra de Escassi. Sheila se equivocó en defender a Álvaro con el tema de Valeri", sentenció.

Sin embargo, Mónika Vergara fue la más rotunda. La periodista no se mordió la lengua al referirse al jinete: "Escassi no engaña a nadie, y si hay alguna mujer que todavía no ha aterrizado, es boba, ya sabemos cómo actúa", sentenció, dejando clara su postura.

Sobrepasada por la situación y con el objetivo de zanjar cuanto antes la polémica, Sheila Casas no dudó en pronunciarse en exclusiva con el magacín de Mediaset.

Colaboradores en plató. 'Socialité'.

"Nadie ha mentido, nadie ha engañado, la ruptura es como cualquier otra, de una pareja que ha tomado la decisión de no seguir adelante", exponía la influencer.

Eso no fue todo. Además, confesó no sentirse cómoda "estar metida en estos temas", aunque entiende que la relación ha sido mediática. En cuanto a las posibles causas, la actriz lo dejó claro: "No tiene nada que ver con Valeri ni con mi familia".

Desde plató, María Verdoy puso el foco en la presión mediática a la que se ha visto sometida la influencer: "Este bombardeo que le llega no es nada fácil de gestionar". Aurelio Manzano coincidió: "Sabía perfectamente dónde se metía, qué pasaba con Álvaro. Él es un encantador de serpientes, te hace creer que hay una coca-cola en el desierto cuando no es así".

Mónika Vergara, por su parte, aportó un comentario que fue más allá: "Escassi es un gran estratega y esto lo ha hecho para mantener un silencio absoluto. No va a hacer ningún movimiento, pero él quiere volver a reconquistar a Sheila y para ello necesita demostrar que no va a negociar con esta relación", puntualizó.