Juan del Val, rotundo sobre el escándalo de Paco Salazar y el PSOE: "¿Dónde estaba Pedro Sánchez mirando?"

El escándalo sobre la renuncia de Paco Salazar a su cargo como nuevo hombre fuerte del PSOE tras ser acusado de “acoso sexual” ha ensombrecido al Comité Federal del Partido Socialista. Una denuncia pública que apunta a que irá a más y que ya está teniendo las primeras reacciones en los medios de comunicación.

Después de que este pasado sábado 5 de julio, en laSexta Xplica, el programa contase con uno de los dos periodistas que han destapado esta controversia, en la que varias mujeres del partido liderado por Pedro Sánchez han acusado a Salazar tanto de “acoso sexual” como de “comentarios obscenos” y “abuso de poder”, el asunto se ha abordado en La Roca.

El magacín conducido por Nuria Roca ha terminado su cuarta temporada este domingo 6 de julio, con la propia periodista anunciando que el formato regresará a las tardes dominicales en septiembre. Por ello, no ha dudado en abordar este escándalo en la mesa informativa sobre política.

El espacio rescataba las palabras de José Enrique Monrosi, el periodista de elDiario.es que, junto con Esther Palomera, ha destapado el caso y ha provocado la renuncia de Salazar.

“Era una de sus personas de máxima confianza. Seguramente, el último sanchista de pata negra que le quedaba en pie al presidente del Gobierno, de aquella camarilla política de 2017 que conformaba el propio Salazar junto con José Luis Ábalos y Santos Cerdán. La primera matización es que le han obligado a renunciar”, relataba Monrosi en laSexta Xplica.

Nuria Roca y Juan del Val en 'La Roca'. Atresmedia

El periodista sorprendía al denunciar que el Partido Socialista carece de vías seguras para las denuncias y que “la primera tentación que ha habido, al más alto nivel, en Moncloa y Ferraz ha sido la de poner en duda el testimonio” de las presuntas víctimas.

Juan del Val ha sido rotundo en su intervención sobre este escándalo. El escritor ha señalado la actitud de Pedro Sánchez como “condescendiente” y “humillante” respecto con las presuntas víctimas.

Ana Martín y Juan del Val en 'La Roca'. Atresmedia

“A mí el hablar de algún tipo de mérito porque en el año 2025, después de este Comité Federal y de todo lo que ha pasado, se establezcan medidas para facilitar que una mujer pueda denunciar o que ponga de manifiesto el acoso, no me parece un mérito, en absoluto”, analizaba.

“Es la demostración de que esto [el feminismo] le ha importado muy poco. Sobre las medidas anticorrupción, él ha nombrado a los dos últimos secretarios de organización [Ábalos y Cerdán]. Vamos a ver, aparte de que no asume absolutamente ninguna responsabilidad política, pretende que estas medidas se lleven a cabo tras purgar a todos aquellos que han tenido relación con ellos, salvo él mismo”, proseguía.

Tania Sánchez y Juan del Val en 'La Roca'. Atresmedia

“¡Pues menudo capitán de barco!”, exclamaba el autor de Bocabesada. “Se va demostrando, cada vez más, que el feminismo no era una causa [para ellos], sino algo para beneficiarse”, señalaba previamente Del Val.

“No tengo ninguna prueba de que Pedro Sánchez sepa de los comportamientos, que me parecen mucho más que machistas, de Ábalos, de Cerdán o de Salazar. Vamos a ver, ¿dónde estaba mirando?”, continuaba.

“Sin tener ninguna prueba, me parece inverosímil que alguien no sepa a quién tiene al lado, en determinados comportamientos, en 10 años. No me parece creíble. ¿Dónde estaba mirando?”, concluía, repitiendo la cuestión.