Antonio Santana no se contiene y opina sobre Cayetano Rivera: "Se ha ido de las manos y le ha estado pasando factura"

La detención de Cayetano Rivera, en plena madrugada del sábado, ha desatado un gran revuelo en los medios de comunicación. El torero pasó varias horas en un calabozo tras un altercado en una hamburguesería en Madrid. Según su versión, fue víctima de un abuso de autoridad, mientras que la policía lo acusa de resistencia y desobediencia.

Una confusión en el sistema de pedidos habría sido el origen de una discusión con los empleados que terminaron con un resultado totalmente inesperado: esposado, con grilletes y retenido durante cuatro horas. El torero niega cualquier tipo de violencia y asegura tener un parte de lesiones.

Sin embargo, lo que comenzó como un incidente puntual, ha tenido un fuerte impacto. Según reveló Socialité, Cayetano se encuentra en un estado anímico delicado, algo que también confirmó hace unos días su abogado, Joaquín Moeckel: "Está triste, desconcertado y con un moratón en un ojo".

Aurelio Manzano, colaborador del magacín, fue claro: "No está acostumbrado a toda esta vorágine informativa, él quiere ser discreto. Ya no solo son los daños físicos que pueda tener, sino que nivel mental no sabemos cómo puede estar pasando esta situación", dijo.

Antonio Santana se sumó a la conversación con una opinión muy parecida a la del tertuliano: "Le ha estado pasando factura con su estado de salud porque al parecer no está bien", sentenció.

Colaboradores en plató. 'Socialité'.

Tras aquel enfrentamiento, Cayetano fue sincero: "En ningún momento he protagonizado ni participado en ningún acto de agresión. Ruego discreción y responsabilidad a la hora de abordar este asunto. El verdadero dolor nace de la impotencia y la frustración de sentirme tratado como un delincuente".

En dos semanas, Cayetano tendrá un juicio para esclarecer los hechos. Las cámaras de seguridad serán determinantes.

Mónika Vergara fue más allá: "Ya veremos si es un juicio rápido porque todo depende de la decisión que tome de si va a denunciar o no a la policía. La realidad es que se puede enfrentar a un problema mucho mayor y eso va a afectar a su estado anímico", compartió entonces la tertuliana.

Antonio Santana, que ha seguido de cerca la evolución del caso, insistió en su preocupación: "Se ha ido de las manos". Para el tertuliano, la situación escaló hasta un punto que está teniendo consecuencias serias para el diestro.

María Verdoy y Antonio Santana. 'Socialité'.

Mónika Vergara también quiso aportar una reflexión más: "Visto el estado anímico que tiene, puedo entender que el día que pasa en el calabozo le tuvieran con las esposas puestas, ya que debía de haber estado fuera de sí".

Santana cerró con un dato que será muy importante en el juicio: "Habrá imágenes dentro del establecimiento que serán útiles", confesó finalmente ante sus compañeros.