Susanna Griso no se contiene y estalla contra Ábalos: "Lo tendrá súper localizadísimo, igual que el pen de la braguita de Anaís"

La tensión política no para de crecer, y en esta ocasión, el epicentro del terremoto mediático ha sido José Luis Ábalos. El exministro socialista sigue dando de qué hablar mientras su nombre aparece una y otra vez vinculado a las distintas ramificaciones de la trama Koldo, que ha salpicado a varias figuras del PSOE.

Uno de los más recientes en caer, Santos Cerdán, ya está en prisión preventiva, y la sombra de la sospecha se alarga sobre otros dirigentes.

Mientras tanto, Ábalos, aún aforado como diputado, juega sus cartas con habilidad y, según se ha dicho en directo, guarda un as en la manga que podría hacerlo aún más protagonista de lo que ya es.

Un tenso debate. Antena 3

Esta mañana, Joan Guirado, colaborador habitual de Espejo Público, compartía una información que, de ser cierta, podría cambiar por completo el tablero político.

Tal y como le explica a Susanna gris en pleno directo, Ábalos "tiene una cosa que yo quiero, y la tiene guardada en el garaje, que la ha ido moviendo de cajas y me dice: 'ayy es que la tengo en el garaje metida, en no sé qué caja...' Y es una cosa que políticamente el presidente del Gobierno no sé si la va a poder soportar".

La presentadora, visiblemente sorprendida, interrumpía a su compañero para subrayar la gravedad de lo que estaba diciendo: "¿Pero estás hablando de que Ábalos tiene una bomba nuclear contra Pedro Sánchez?".

La conversación dejó un momento tenso en el plató, roto por Guirado, quien confirmó la magnitud del asunto: "Algo que internamente y orgánicamente Pedro Sánchez no lo va a poder soportar. Otra cosa es que se ponga a buscarlo, porque Ábalos también es... Yo sé que lo tiene porque viene de muchas semanas atrás".

La presentadora ha sido muy crítica con el diputado. Antena 3

En este punto, la presentadora no pudo evitar cortar su intervención para lanzar una crítica cargada de ironía: "Pero fíjate lo que estás diciendo, él lleva ya semanas diciéndote que tiene una bomba nuclear contra Pedro Sánchez, que la tiene ahora mismo en el aparcamiento o no sé qué, que no sabe dónde, que no me lo creo, que debe estar súper localizadísimo, igual que lo estaba el pendrive que más le interesaba en la braguita de Anaís".

Y es que con esta alusión a uno de los episodios más surrealistas relacionados con el caso Koldo, Susanna Griso no solo desconfía de la versión de Ábalos, sino que también deja caer que, si realmente tiene esa "bomba política", tiene claro dónde está y cuándo debe usarla.