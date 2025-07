Pilar Vidal se sincera sobre su actuación en 'Tu cara me suena': "Con las 450 personas de público se me olvidó la letra"

Primer día oficial de vacaciones en Y ahora, Sonsoles. Ónega cedía el testigo a Pepa Romero, sustituta habitual de la comunicadora madrileña.

La emisión de este viernes del popular magacín iba a contar con la presencia de Florentino Fernández que vendría a hablar de su trayectoria profesional y a recordar a los espectadores que Tu cara me suena celebrará, esta noche, la última semifinal del formato.

Además de conocer algunos de los secretos mejor guardados del humorista, el programa desveló las primeras imágenes de la actuación de Pilar Vidal en el conocido programa de imitaciones.

Tras emitir unos pequeños segundos de la periodista, caracterizada como Alaska, al son de Miro la vida pasar, se animó a cantar a capela una parte de la canción mientras realizaba una especie de coreografía: "Mi indiferencia natural...".

"El coach Íñigo me decía que habían puesto el micro más lejos para que yo pudiera abrir las manos y es una manera de abrir la voz. Cuando salí, el micro estaba delante de mí. Claro, tú no lo puedes tocar. No tenía espacio", confesaba la tertuliana.

Posteriormente, se sinceraba en Y ahora, Sonsoles sobre otro detalle de su actuación: "Hay 450 personas de público, es como el Wizin Center. Cuando sales y ves a toda la gente, pues a mí se me olvidó la letra".

"En ese momento, o paras la grabación y no vuelves más, o sigues", continuaba explicando. Acto seguido, Florentino preguntaba a Pepa Romero si le gustaba cantar.

Pilar Vidal, en 'Y ahora, Sonsoles'

"Me gusta mucho pero acabé aquí. Mi director dice: 'No se lo digas, que se pone a cantar'", explicaba Romero. "Nos falta gente en Tu cara me suena. Vicente Vallés no ha pasado por ahí y Sonsoles también tiene que ir", apuntaba Florentino Fernández.

"Si tu director me dice que es mejor que no cantes. Ya estoy un poco...", dudaba el humorista en invitar a la presentadora del magacín vespertino de Atresmedia.

La presentadora le pedía imitar a Whitney Houston o Céline Dion. "Disparas muy alto", le respondía Flo. "Yo, como Bertín Osborne", bromeaba Romero sobre la imitación de María del Monte realizada por el cantante de rancheras.

Sobre este asunto, Flo bromeaba: "Es la primera vez en la historia que Bertín se transforma en mujer. Es tan alto que parece que anda a cámara lenta".

Florentino Fernández, en 'Y ahora, Sonsoles'

Acto aparte, durante la entrevista a Florentino Fernández, el humorista se abrió en canal sobre algunos detalles de su larga trayectoria profesional.

"Me pagaron 25.000 pesetas por salir a la calle dos horas con un micrófono a hacer el tonto", afirmaba sobre sus inicios en televisión. Posteriormente, habló de su etapa con Pepe Navarro:"Me pagaba 380.000 pesetas y conté que ganaba un millón. Me ofrecieron un millón y medio".

Sobre este asunto, continuó profundizando: "Un directivo de televisión me hizo una oferta y como yo dudaba, llegó a subir 9 millones de pepestas al mes". Finalmente, también contó los grandes beneficios que tenía con Navarro: "Firmé un contrato por el cual cobraba un millón al mes aunque no trabajara".