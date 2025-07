Un okupa interrumpe en directo una emisión de Canal Sur y ataca a su padre: "Estuvo preso por pegarle a mi madre"

El problema de la okupación sigue ocupando diariamente varios titulares en la prensa y en los programas de televisión.

En esta ocasión, se vivió una complicada situación en Hoy en día, uno de los magacines estrella de Canal Sur, la televisión autonómica de Andalucía.

De la mano de Toñi Moreno, este programa tiene como objetivo informar sobre los asuntos del día de la actualidad. Así, un vecino quiso denunciar la situación que estaba viviendo.

José, vecino de Granada, asegura que su hijo y su nuera, que está embarazada, se han apropiado de la casa de su madre. Estaríamos hablando de un episodio más de okupación, en este caso de un nieto en la casa de su abuela.

"Todo empezó como una especie de favor, pero de repente se han adueñado de todo y han cambiado las cerraduras. Allí, no hay quién entre", explicaba, con detalle, Ana Hinestrosa, presentadora sustituta de Toñi Moreno en el magacín.

"Han echado a los inquilinos y se han quedado como okupas", relataba, entre sollozos, José en pleno directo en Canal Sur.

"Cobro 800 euros de pensión y no me ha pagado ni el gas, ni el teléfono ni nada. Por Whatsapp me ha dicho que me va a pegar un infarto", denunciaba José Cobos la actitud de su hijo okupa.

"¡Se acabó! ¡Hasta aquí!": Ana Hinestrosa tiene que cortar una repulsiva conexión en Canal Sur, a gritos e insultos pic.twitter.com/ALf6YUuUNK — TVMASPI (@sebas_maspons) July 3, 2025

"Esto ya no es una simple okupación", apuntaba Ana Hinestrosa ante la gravedad del asunto. Durante la conexión, el programa se puso en contacto con David, el hijo del denunciante.

"¿Estás okupando la casa de tu abuela?", le preguntaba directamente Hinestrosa a David. "No, yo no estoy okupando nada. He escuchado acusaciones que son mentira", respondía él.

José Cobos denuncia a su hijo por okupa, en Canal Sur

"Yo le he ofrecido 400 euros al mes para estar aquí viviendo", afirmaba David. Posteriormente, también compartía con el programa varios audios donde se puede ver cómo su padre le amenaza para que abandone la casa.

"Yo tengo un poder notarial y soy el dueño del piso. Mi madre le envió un mensaje a mi hijo diciendo que quería que salieran del piso", comentaba José Cobos. "Claro, tú le cuentas lo que quieres", respondía su hijo, a través de la llamada.

"Eres un falso. La abuela no quiere que estés en el piso", incidía de nuevo José. "Vamos a tranquilizarnos, estoy convencida de que ninguno podéis ser felices en esta situación", interrumpía Ana Hinestrosa la acalorada discusión entre ambos.

"Para mí, él está muerto. Mientes más que un bellaco", no dudaba en expresarse José sobre su hijo. "Me da impotencia de escucharlo", respondía David ante el baile de cifras que su padre decía sobre el dinero ofrecido para el alquiler.

"Está diciendo que yo he estado en un centro y yo no quiero meter mierda. Voy a hablar claro de él. Estuvo preso por pegarle a mi madre, yo he estado ahí delante de pequeño", atacaba David a su padre.

"¡Eso es una pura mentira, hijo de p....!", entraba en cólera, José al escuchar las palabras de su hijo en Canal Sur.

Tenso enfrentamiento familiar

"¡Se acabó, hasta aquí!", interrumpía Ana Hinestrosa la conversación entre ambos familiares. "Lo tenemos que cortar porque este es el límite que nosotros ponemos. Cuando se recurre al insulto nosotros tenemos que cortar"

"Los andaluces que nos ven no se merecen este espectáculo bochornoso. Me parte el alma que estéis así. No quiero que mezcléis temas. Cuidado en los lugares donde nos estamos metiendo", se expresaba la presentadora del programa.

"Me parece que esto es insalvable. Pensaba que era algo menos pero estoy viendo que hay más", ponía Hinestrosa punto y final a la conversación entre padre e hijo en Canal Sur.