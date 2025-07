Melani García da pistas de cómo será su carrera tras ‘Tu cara me suena’: “No me gustaría perder esos agudos”

Melani García ha abierto la gala de este viernes de Tu cara me suena, y lo ha hecho muy tranquila. Ella se convirtió la semana pasada en la primera finalista y, por ello, podía elegir qué número llevar a cabo, y con la calma de saber de que no se enfrentará a la votación ni del público ni del jurado.

Así, de manera voluntaria, ha decidido imitar a Tate McRae con el tema Sports car, con un enorme puesta en escena que implicaba bailar sobre sillas. “Ella bailarina con Justin Bieber”, introducía Manel Fuentes, antes de que la valenciana pasase por el clonador.

“Es brutal. Ella ha hecho ballet toda su vida, contemporáneo, es una bestia”, reconocía Melani. El presentador de Tu cara me suena le preguntó la razón de su elección, y ante esto, la joven artista aseguró: “Tenía ganas de una actuación que se vea que he sido bailarina, otra cosa que me encanta hacer”.

“Me siento muy libre cuando bailo, esta actuación mola muchísimo, y con el equipo de bailarines de aquí que me suben, me bajan. Era hacerme un regalito para mí de disfrutarlo, que no hay puntos”, afirmaba, antes de despedirse y subirse en el ascensor.

Su número fue espectacular. “Podía elegir algo sencillito, pero no. Esta noche no la podrán votar, pero sí aplaudir y valorar”, celebraba Manel Fuentes. Y la primera en dar su opinión fue Chenoa. “Este era un número de exhibición. Y lo que me llama más la atención es cómo ella no baja el nivelón. Tiene un trabajo eso. Alucinante, Melani”, reconocía la cantante.

Melani y Manel Fuentes en 'Tu cara me suena'.

“Lo tienes tan claro que me gusta también. Y se ven unos 18 muy sensuales. No sé si es el estilo que te gustaría cantar, te pregunto”, deslizaba también Chenoa, queriendo saber por dónde va a ir la carrera musical de Melani.

“Nunca me gustaría perder esos agudos, ese toque Melani. Me encantaría hacer una mezcla de pop, de lírico, algo así”, le respondía la concursante, que cumplió recientemente los 18 años en ese mismo plató.

“¿Estaría esta canción dentro de tu repertorio?” le preguntaron también. “Pero mezclándolo en mis cositas”, señalaba la valenciana, que es de lejos la favorita para ganar la edición con cinco galas como la más votada.

“Me hipnotizas, no puedo ni aplaudir”, decía por su parte Lolita. “No todo el mundo tiene arte, y esta niña lo tiene. El arte no se hace, se nace”, señalaba la hija de La Faraona. Y ante esto, Àngel Llàcer añadió: “Melani se va de este programa siendo una gran estrella y punto”.

Nacida en 2007, Melani se dio a conocer en el año 2018 como concursante de La Voz Kids, programa que ganó, y con el que sacó un disco. Y en 2019 fue elegida para representar a España en el Festival de Eurovisión Junior, donde quedó tercera con el tema Marte. Desde entonces Melani ha ido labrándose un hueco en la industria, y fue una de las presentadoras de Eurovisión Junior 2024, que se celebró en Madrid.

Ahora se espera que, tras Tu cara me suena, Melani se labre una carrera en el mundo de la música, con un proyecto del que esta noche ha comenzado a dar pistas.