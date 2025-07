Karol G sorprende a Broncano en las preguntas clásicas: "Somos buenos para ponernos al día, recuperamos terreno"

Karol G apareció la noche de este jueves en La Revuelta como invitada especial en una temporada que ya está llegando a su fin. La artista colombiana presentó su nuevo álbum, Tropicoqueta, dando paso a una nueva era en su trayectoria musical.

Sorprendida por el entusiasmo del público español, empezó a bailar al ritmo de la sintonía del programa. Y después de los vítores de los espectadores y de la entrevista, llegó la hora de las preguntas clásicas.

"Las preguntas hoy van a estar bien jugosas", comentó Broncano. Karol G explicó que le dijeron que había seis opciones y no sabía cuáles le iban a tocar. ¿Seis?, exclamó el presentador. Y añadía entre risas: "Hay dos, hay dos". La Bichota entonces cayó en cuenta de la jugada que le había hecho su equipo: "Probablemente me hayan dicho seis para que no sepa qué me vas a preguntar".

Aunque Broncano intentó indagar en las alternativas que le habían dado a la artista, ella se negó: "Ya tengo miedo. Pregúnteme porque luego la mía está peor". El presentador le aclaró que, aunque hay dos preguntas clásicas, existen otras que propone de vez en cuando y le ofreció hacerle otras. "No, no sé que tan ready estoy, pero estoy", afirmó la colombiana.

"Si fueses un electrodoméstico, ¿cuál serías?", le preguntó David ante el asombro de Karol G. "Esa no estaba entre las opciones", comentó la cantante. "Iba a decir que sería un microondas para calentar...", bromeó.

Después de relajar el ambiente, Broncano retomó el rumbo del programa: "Vaya respuestas se vienen hoy, Karol G va a responder datos muy potentes". Y ante la mirada de la audiencia, que esperaba con ansias ese momento, Broncano pronunció: "¿Dinero en el banco?. Patrimonio total".

¿Hay gente que responde esa pregunta?, cuestionó la compositora. El público del Teatro Príncipe Gran Vía se puso de acuerdo y dijo al unísono: "¡Sí!". "La gente ya sabe que ganas mucho dinero, muy merecido, además, porque eres una superestrella", le aseguró el presentador de La Revuelta.

"No voy a responder a esa pregunta, pero puedes escuchar una canción que se llama S91, que puede darte una respuesta", dijo la invitada. Aunque pidió que buscaran la respuesta en la letra del sencillo, dio paso a la otra pregunta clásica: "Relaciones sexuales en el último mes".

"Llevo 13 días contados que no veo a mi novio, pero lo veo en dos días. Somos buenos para ponernos al día. Te quedo debiendo esa cuenta, te la actualizo", le respondió la de Medellín. "Digamos que en pocos días recuperáis terreno", apuntó Broncano. A lo que ella contestó sin dudar: "Sí, sí. En pocos días lo recuperamos".

Karol G en 'La Revuelta'. RTVE

Cuando parecía que ya había pasado el mal rato para la cantante, David le comunicó: "En la letra de S91, lo más parecido que podemos encontrar es que dices 'puedo pasarme como cuatro vidas sin trabajar solo con mis regalías', solo con los derechos". "¿Eso dice la canción?, Ni idea de quién la habrá escrito", bromeó Karol G para finalizar con la mítica sección de La Revuelta.