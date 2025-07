Escassi vuelve a ‘Tardear’ tras ‘Supervivientes’ y deja en shock a Frank Blanco con su cambio físico: “Te esperaba peor”

Álvaro Muñoz Escassi fue uno de los nombres que más sorprendió de la última edición de Supervivientes. El jinete y colaborador televisivo ya fue concursante en 2009, y tuvo que regresar a España por una lesión; y este 2025 se produjo su vuelta a la isla, donde consiguió alzarse como finalista.

Este viernes, Escassi ha regresado a Tardear, el programa donde trabajaba como colaborador antes de partir a Honduras. “¡Hombre!”, exclamaba Frank Blanco al recibirle. “Muchas gracias”, le respondía Escassi.

“Qué alegría. En carne y hueso. No has perdido mucho, te esperaba peor” decía muy sincero Frank Blanco al tener a Escassi frente a frente. El jinete entonces le aclaraba que ha perdido 13 kilos en esta aventura.

“Tenemos mucho que comentar y que ver, han sido tres meses...”, introducía Frank Blanco. Pero su compañero le corregía: “Tres meses y medio”. Y es que Escassi permaneció 102 días en la competición, igual que Borja, el ganador de la temporada.

“Hoy vuelves a casa, a este plató de Tardear”, celebraba Frank Blanco. Y, con humor, el novio de Sheila Casas apostilló: “Esperaba que me ibais a tener algo preparado de merendar”.

Escassi y Borja, momentos antes de saber el ganador de 'SV 2025'.

Escassi se tuvo que enfrentar, nada más llegar a algunas de las críticas que recibió durante su concurso. Y, tras ver un vídeo, Quique Quintana le lanzó sin filtros: “¿Has hecho un buen reality?”.

Escassi entonces reconoció que, tal como ha dicho ya en otras ocasiones, “las veces que he tenido oportunidad”, creía que había “compañeros míos que se merecían más estar en la final, sin duda. Concursantes que lo han hecho más completos”.

En ese sentido, aseguró que él como superviviente ha hecho las cosas bien, pero que quizá, como concursante de reality “no he tenido mucho que ver, no he entrado en guerras, discusiones, en circunstancias”. Por eso calificó su participación como algo que se llevaba “más en silencio, sobreviviendo”.

Además, no dudó en señalar que había compañeros que se merecían más que él llegar a esa gran final, y sin dudar destacó a Pelayo y Makoke.

En el plató, Escassi se encontró con Mónica Pont, quien había sido muy crítica con él, y lo continúa siendo.

Así, la actriz recordó que ambos ya coincidieron en otro concurso y sabe “perfectamente cómo es” porque “lo sufrí en mis carnes” y defiende que Escassi “mueve los hilos por detrás” más que ante las cámaras.