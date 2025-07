Almeida atiende en directo a Sonsoles Ónega tras ser padre: “Viene con un congreso del PP bajo el brazo”

Y ahora, Sonsoles recibió esta tarde como invitada a la modelo murciana María José Besora. Sonsoles Ónega estaba charlando con ella y de cómo tuvo que denunciar un bulo sobre su vida privada cuando interrumpió la entrevista. Y todo para ceñirse a la actualidad.

“El alcalde de Madrid acaba de ser padre, y atiende en directo a los medios”, explicaba tanto a la modelo como a los espectadores. Entonces apareció Martínez Almeida en pantalla, con numerosos micrófonos a su alrededor.

“Está genial, la madre está increíble, ha salido todo bien. Se llama Lucas”, confirmaba sobre su reciente paternidad, que también fue comunicada por el programa de Antena 3 poco antes. El reportero de Y ahora, Sonsoles que cubría la información, le preguntó qué sintió al ver al bebé.

“Es indescriptible. Eso es muy difícil, es que no puedes ni describirlo, no te salen las palabras, ¿no? Cuando te lo ponen ahí, te lo dan. O cuando estás ahí dentro y lo ves salir, pues no, no tienes palabras para decirlo, la verdad”, respondía el alcalde al programa de Antena 3.

José Luis Martínez Almeida también dijo ante los micrófonos que “está maravillosa, Teresa está bien, la verdad, tiene una fortaleza increíble”. En ese momento, el reportero de Y ahora, Sonsoles intentó poner el pinganillo al mandatario: “Estamos en directo en Antena 3, querríamos que Sonsoles le diese la enhorabuena”.

José Luis Martínez Almeida en 'Y ahora, Sonsoles'.

En un primer momento, Almeida declinó la propuesta, y evitó ponerse el auricular. “Dale las gracias”, le decía al reportero. “No, por Dios, qué apuro, que el alcalde no quiere. Solamente enhorabuena, alcalde, en nombre de todos en este plató maravilloso”, decía la presentadora, sin que Almeida escuchase realmente sus palabras.

Sin embargo, el reportero acabó poniendo el pinganillo a Almeida, y Sonsoles le acabó felicitando. “Sonsoles, muchas gracias”, decía el madrileño. “Alcalde, enhorabuena. Mire qué aplauso para Lucas, para la madre y para usted”, exclamaba la presentadora.

“Sí, muchísimas gracias, de verdad, un momento extraordinario”, respondía su interlocutor. “Que nos alegramos muchísimo que este niño ya esté aquí entre nosotros. Viene con un congreso del PP debajo del brazo y un padre y una madre maravillosos”, terminaba por decir la presentadora.

Almeida reconocía que no escuchaba bien sus palabras. “En todo caso, Sonsoles, de verdad ha ido fenomenal. Os lo agradezco de corazón, ha sido un momento extraordinario, no se puede describir, de verdad, con palabras la emoción que uno siente”, terminaba por decir Almeida a Antena 3, antes de seguir atendiendo a otros medios.