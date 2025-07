Marta López no se muerde la lengua tras un reportaje de 'Tardear': "Estoy harta. No todo es cirugía, también me cuido"

Marta López ya es una mujer casada. Su boda, celebrada el pasado viernes 27 de junio, ha dado mucho de qué hablar. Su vestido, la ceremonia, los invitados y hasta su rostro, todos los detalles están en el punto de mira.

Tardear ha analizado todos los retoques estéticos que la colaboradora se ha realizado desde que saltó a la fama gracias a su participación en Gran Hermano. Para ello, en el plató se encontraba el Doctor Villar, su médico de estética.

"No solo lleva velo en la boda, también lleva bótox, ácido hialurónico y bastante dinero invertido en retoques", adelantaba Frank Blanco antes de poner un vídeo en el que se nombraban las operaciones de Marta.

"Os habéis pasado", ha apuntado López. Y ha añadido que no tiene ningún problema con nombrar los retoques que se ha hecho, pero que "había cosas que no eran ciertas". "Lo que no me he hecho no lo digáis", ha sentenciado.

El doctor ha explicado los "arreglos" de la tertuliana. Empezando por su rostro, ha contado que lo que más destaca es la rinoplastia a la que se sometió en el año 2021, aunque también se inyecta toxina de forma puntual para relajar la musculatura de la frente y las patas de gallo, y prevenir las arrugas.

Villar ha confirmado que "el año pasado se hizo un pequeño perfilado de labios, que no da volumen. Y a la hora de sonreír se veían sus encías, que se ha corregido con unas carillas dentales".

Cambio físico de Marta López. Telecinco

"Una cara carísima", ha comentado la de Telecinco bromeando. Dejando a un lado el humor, Marta López ha adoptado un tono más serio: "Estoy harta de que me lo digan todos los días. Quiero que sepáis que no bebo, no fumo, no tomo ninguna sustancia, hago deporte... también me cuido".

"He pasado por quirófano para hacerme la nariz, nada más", ha exclamado Marta enfadada. Ante sus palabras, Frank Blanco le ha pedido que le cuente qué retoques se ha hecho en el cuerpo.

El doctor ha desvelado que Marta, después de tener a su tercer hijo, se puso unas prótesis de pecho que, en su año, eran de demasiado volumen. En el año 2020, tuvo un problema con una de ellas y aprovechó para cambiársela y ponerse una más pequeña.

Debido a sus cambios constantes de peso, también se realizó una abdominoplastia en 2019. "Podemos ver cómo ahora tiene el cuerpo más estilizado", ha afirmado el médico.

La colaboradora de Mediaset ha confesado que su cambio físico no le ha costado tanto dinero: "Hay veces que muchas cosas te las hacen porque sales en la tele y algunas no te las cobran".