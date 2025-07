La desconcertante respuesta de Risto Mejide a la broma de Paula Echevarría: "No paran de interrumpirme con memeces"

Paula Echevarría visitó este martes La Noche del Gran Show y tuvo que enfrentar a una de las secciones más divertidas del programa, Tienes un mensaje.

Dani Martínez pasaba a tener posesión del teléfono para mandar unas palabras inesperadas a sus contactos. Al entregar el móvil, Paula Echevarría se preguntaba: "A mí quién me manda meterme en estos fregados".

El texto elegido por el presentador fue: "Hola, hola. He cometido el mayor error de mi vida. Me han propuesto correr en la maratón . Lo que pasa es que yo pensaba que era de 5km y resulta que son 10".

"¡Madre mía! Encima últimamente me estoy hinchando a cachopos. Hay que ir disfrazado de algo healthy. He pensado que podemos ir tú de plátano y yo de manzana. ¿Te vienes conmigo entonces? Me encantaría vivir esta experiencia contigo. Beso".

Paula Echevarría, asombrada, comentaba en público: "Qué vergüenza, si le das a enviar me hundes". El mensaje no solo iba dirigido a personas famosas, sino que se mandó a la agenda entera, lo que le daba pánico a la actriz, porque podía llegar hasta a las profesoras de sus hijos.

"Paula, hay respuestas", anunciaba el conductor de Telecinco ante el asombro de la modelo. "¿Sabes cuando estás rezando para que no tenga nadie el móvil con él ahora mismo?", lamentaba Paula.

"Hay respuesta de la persona que yo quería que respondiera, hay respuesta de Risto", exclamaba Dani Martínez. La contestación del publicista arrancaba en tono seco: "Creo que te has confundido".

El escritor añadía: "Soy Risto, no tu canal de influencers que hacéis bailecitos... Ya que vas a desplazarte, pasa por un súper y te traes hasta mi casa unas palomitas, que estoy intentando ver una puñetera serie y no paran de interrumpirme con memeces como esta. Besis".

"Creo que solo has perdido a un amigo", le aseguraba Martínez entre risas a Echevarría tras leer la respuesta de Risto. Pero las palabras de Mejide no fueron las únicas que llegaron al teléfono de la actriz.

"Vamos a leer el de un actor, Alejo Sauras", seguía el humorista. "Me encanta que decidas compartir conmigo tus errores y me arrastres a tus locuras. Soy tu mejor opción. Eso sí, yo de plátano no voy, eh. Como medio asturiano de adopción que soy, te ofrezco ir de compagino, de vaca, de Cruz de la Victoria o de panera", respondía Alejo, provocando las risas de la actriz.

Paula Echevarría en 'La noche del Gran Show'. Telecinco

Una de sus compañeras de Velvet, Cecilia Freire, no dudó en bromear tras la supuesta propuesta de Paula: "Mari Carmen, estás fatal. Estaría bien que te hagan la prueba del doping primero porque no sé si la maternidad te ha llevado al drinking...".

Otra de las personas que entraron en el juego fue la tutora de su hijo, tal y como predecía la modelo desde un principio, que se apuntó al plan y bromeó pasándole la foto de un dorsal para la carrera.

Respuesta de la tutora del hijo de Paula en 'La noche del Gran Show'. Telecinco

Tamara Falcó, por su parte, respondía con la actitud que le caracteriza: "O sea, ¡ni de coña! Mira, la carrera, lo pienso...Pero, ¡¿ir de plátano?! ¿Ese outfit? Se te va la pinza...". "Es muy ella, me encanta", señalaba la actriz.

Además, sorprendida por el comportamiento de sus amigos, expresaba: "Estoy flipando, nadie me ha dicho un no rotundo. Tengo unos amigos...".