Sonsoles Ónega, muy crítica al conocer los mensajes más íntimos entre Ábalos y Anaís "Son para enmarcar"

Ocho días después de que la Guardia Civil sorprendiera a Anaís ocultando un pendrive durante el registro del domicilio de José Luis Ábalos en Valencia, han salido a la luz los mensajes más personales entre ambos.

Lejos de tratarse de una relación circunstancial, los chats revelan un vínculo sentimental consolidado entre el exministro y la actriz, conocida artísticamente como Letizia Hilton.

En esas conversaciones, Ábalos se dirige a Anaís con apelativos como “chochín”, mientras le advierte de las consecuencias de su implicación en el caso: "Mañana va a ser un escándalo. Te van a considerar una prostituta y te sumarás a mi lista".

Aunque públicamente el exministro ha asegurado que su relación con Anaís era meramente doméstica, los mensajes y testimonios apuntan a todo lo contrario. La propia Anaís afirmó que compartieron casa, convivencia diaria y que incluso conoció a los hijos del político.

Desde que los mensajes se han hecho públicos, numerosos programas de televisión han abordado el tema. Uno de los últimos en sumarse ha sido Y ahora Sonsoles, donde la propia presentadora, Sonsoles Ónega, ha mostrado su incredulidad: "Las conversaciones son para enmarcar", expresaba ante sus compañeros.

Colaboradores en plató. 'Y ahora Sonsoles'.

El uso de apodos como “chochín” o “pollito” no pasó desapercibido en plató, donde varios colaboradores reaccionaron con contundencia. Luz Sánchez-Mellado fue una de las más claras: "Que el exministro Ábalos le llamara 'chochín' a una amiga contratada, ayudante o servidora, no es noticia. Me parece degradante para ella".

Aunque reconoció que ese trato no constituye delito, matizó que la cuestión cambia si se trata de un caso de corrupción: "No lo considero delito, pero pagar sus servicios con dinero de la población, sí".

Ángel Antonio Herrera, por su parte, introdujo una reflexión muy personal sobre lo que puede esconder cualquier teléfono móvil: "Hay alegrías que tenemos todos en los teléfonos, que si realmente se hicieran públicas... no digo que sea pornografía, pero desde luego no somos la Real Academia Española".

Ante ese comentario, Sonsoles Ónega intervino nuevamente: "Nadie puede resistir a un pinchazo de nuestro móvil". Mientras tanto, Herrera insistió en que el papel de Anaís va más allá: "El papel de esta mujer es relevante en el caso de corrupción si ese dinero es público", puntualizó.

Ángel Antonio Herrera durante el programa. 'Y ahora Sonsoles'.

La periodista Pilar Velasco también reaccionó sin rodeos: "No es cómo las llame, sino que las está metiendo en un lío. Estas chicas pueden acabar teniendo que declarar en un juzgado porque Ábalos a una le pide que se meta un disco duro y a la otra la mete en una conversación con Santos Cerdán".

Antonio Herrera no se quedaría callado. "Hablar de una alegre vida sexual o sentimental por parte de Ábalos no engrosa su facilidad de corrupto, sino que afea su retrato, sentenció finalmente el tertuliano.