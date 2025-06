Gema López apunta a Terelu por su actitud hacia Alejandra Rubio: "Quiere quedar bien y no puede tapar tanto agujero"

Ya sea por una cosa o por otra, Alejandra Rubio no para de estar en el ojo del huracán. La última polémica en torno a la hija de Terelu Campos está relacionada con su comportamiento y el de Carlo Constanzia Jr. en uno de sus últimos vídeos.

Aunque la joven tertuliana quiso frenar la polémica con un comunicado en el que se declaraba "tremendamente incomprendida", su madre no ha podido mantenerse al margen.

"Hay algunas veces que acierta y otras en las que se equivoca, ya está, no pasa nada. Lo importante en la vida es saber parar y hacerlo de otra manera", reflexionaba la malagueña al ser cuestionada por los periodistas.

Esta no es la primera vez que la hija de María Teresa Campos. Hace un par de días se sentó en el plató de De viernes para dar su postura sobre la actitud de su hija. "Los que somos padres sabemos lo felices que somos cuando los hijos aciertan y lo infelices cuando no aciertan. Lo que nunca voy a hacer es colaborar para que nadie pueda hacerle más daño", decía tajantemente.

La postura de la tertuliana no pasó desapercibida para Espejo Público, donde no dudaron en comentar la situación. "Con el comunicado, Alejandra Rubio se reafirmaba totalmente. No hizo cargo de conciencia ni nada. Todo el rato estaba justificando", se escuchó decir desde plató.

Colaboradores en plató. 'Espejo Público'.

Gema López no tardaría en involucrarse en el debate. La periodista lo tiene claro, ante esta situación "estoy segura que en privado Terelu Campos y Alejandra Rubio han tenido bronca".

"Ella es muy políticamente correcta. Cuando tenía que velar por sus asuntos se manejaba y salía. El problema es cuando se suman su hermana, su hija, su sobrino... ya no le quedan manos para tapar tanto agujero".

Tal y como comenta la presentadora, "ella puede responder por sí misma, pero no por el resto porque a la vez es su familia. Quiere quedar bien. Mantener ese equilibrio debe ser muy difícil para ella", sentenció ante sus compañeros.

"Alejandra no aprende. En su currículum, los momentos metiendo la pata públicamente son varios. La de follones que deben tener en casa", apuntaba un colaborador más desde plató.

Colaboradores en plató. 'Espejo Público'.

Gema López no se cortó. La presentadora recordó la decisión que había tomado Terelu Campos sobre la participación en los programas de televisión de su hija cuando tenía 18 años. "Cuando le preguntamos si Alejandra Rubio se iba a dedicar a la televisión, nos dijo que no la ofendiéramos", puntualizó.

No contenta con ello, arrojó un comentario más: "Al final, los hijos hacen lo que quieren", sentenció la presentadora ante sus compañeros.