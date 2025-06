Santiago Segura se sincera ante Emma García: "Soy inmensamente infeliz a ratos. A veces la gente enloquece"

Santiago Segura es uno de los actores y directores de cine más aclamados y queridos por el público en nuestro país. Y no es para menos. El madrileño tiene a sus espaldas más de 100 películas en las que participó no solo como actor o director, sino también dándole voz a personajes que marcaron a más de una generación.

Lo cierto es que el de Torrente tiene un nuevo proyecto entre manos y desde Fiesta, uno de los programas favoritos del fin de semana, han querido conocer más a detalle lo que esconde este nuevo filme.

"No tiene filtro y a veces confiesa hasta lo que no piensa", comenzaba diciendo Emma García, presentadora del magacín de Telecinco al presentar en plató al director madrileño.

El éxito de Santiago Segura ha sido fruto de innumerables proyectos tanto en la pequeña como en la gran pantalla. Aunque comenzó vendiendo enciclopedias, sirviendo cafés y soñando con personajes como Torrente; ahora, 25 años después, sigue llenando los cines de España.

"Me he dado cuenta de que debería parar un poco. Lo disfruto, pero sin darme cuenta", asumió el invitado ante su frenético ritmo de trabajo.

Santiago Segura y Emma García en plató. 'Fiesta'.

"El otro día te preguntaron si eras feliz y me encantó la respuesta. Dijiste que eras tremendamente feliz", expresó la presentadora ante la atenta mirada de Segura.

El director respondió inmediatamente con total sinceridad: "Tendría un buen día porque yo soy inmensamente infeliz a ratos", explicó ante las cámaras de Telecinco.

El actor madrileño no se detuvo ahí y continuó su discurso: "Creo que soy ciclotímico", refiriéndose a un posible trastorno del ánimo. "Por ejemplo, yo ahora estoy feliz aquí contigo y con el público", detalló.

En cuanto a la sensatez, Segura lo tiene claro: "Lógico, coherente y sensato intento serlo. Creo que es de las cosas más buenas que puede tener una persona. Eso que dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos, es cierto. A veces la gente enloquece un poco", puntualizó ante la presentadora.

"En una película, cuando no estás rodeado de gente talentosa, es imposible que salga bien. No soy duro como director, perfeccionista, sí", confesó entonces Santiago Segura.

Y con esa sinceridad que tanto le caracteriza, el madrileño lanzó un comentario más que no pasó desapercibido por nadie: "Para mí, lo peor es cuando me preguntan: '¿cuándo se estrena tu película?', y ya está en los cines", expresó finalmente el director de la nueva entrega de Su Padre no hay más que uno.