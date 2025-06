Emma García, contundente contra Ábalos: "Puede hacer lo que quiera, pero no con nuestro dinero. Es incoherente"

Entrambasaguas , colaborador habitual, no se quedó callado. Refiriéndose a los últimos audios del exministro en el que se expresaba de las 'mujeres' que contrataba: "Su manera tan despectiva de la que habla de las mujeres, sean prostitutas o no, es vomitiva ", sentenciaba sin filtros.

Uno de los últimos ha sido el de Emma García, presentadora de Fiesta, programa de Telecinco, quien fue contundente: "Con su vida privada puede hacer lo que le dé la puñetera gana, pero no con el dinero que ganamos nosotros ni con esas palabras hacia las mujeres, es incoherente", expresaba la periodista ante los espectadores.

"A diferencia que con las demás chicas había algo sentimental, con Valeri era solo un servicio. Tú pagas y se ha acabado", confesó entonces Paloma Barrientos. Emma García no tardaría en involucrarse en la conversación. "Lo que no se esperaba era que las mujeres hablaran ", dijo ante sus compañeros.

Para Emma García, "no hay dato que no nos asombre". "Hay muchas mujeres. No eran muy largo los servicios, tampoco le requería mucho tiempo. A Koldo lo utilizaba para que le trajera a esas chicas", sentenció entonces Galiacho ante los comentarios de sus compañeros.