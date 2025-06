De ‘La conexión’ a ‘Todos por ti’ y la difícil decisión de saber cuándo sacar un programa del cajón

El pasado miércoles, la programación nocturna ofreció un particular enfrentamiento. La 1 estrenó el concurso La Conexión, y Telecinco también emitió la primera entrega de otro concurso, Todos por ti.

No es la primera vez que dos concursos compiten en el prime time, eso no tiene nada de excepcional. Sí fue curioso, sin embargo, que se midiesen cara a cara dos comunicadores que durante años estuvieron en el mismo barco, como Supervivientes, Pesadilla en el paraíso y hasta las Campanadas: Lara Álvarez (La Conexión) y Carlos Sobera (Todos por ti).

Dejando esto a un lado, lo más llamativo de todo es que los dos concursos tienen algo en común, más allá de las preguntas de cultura general. Ambos llevan un año guardados en un cajón, pendientes de ser emitidos, de encontrar un hueco en la parrilla, y ha sido este verano cuando han visto la luz.

Esto es algo muy frecuente en la televisión. Se graban concursos, series, y se espera a decidir cuál es el mejor momento para su puesta de largo. Algunas esperas son muy cortas; recordemos que Veneno no se había terminado de grabar cuando vio la luz el primer capítulo y no pudo continuar su emisión semanal por la pandemia.

Otras esperas son más largas. Estos dos concursos han estado prácticamente un año esperando su momento. Y poco tiempo es si lo comparamos, por ejemplo, con Jeopardy, que se emite diariamente en La 2.

Paco Benito en una imagen promocional de 'Jeopardy'.

El concurso presentado por Paco Benito, el que fuese ganador del bote de Pasapalabra y concursante de Supervivientes, arrancó sus grabaciones en diciembre de 2023. Iba a estar destinado a disfrutarse en La 1, pero ha acabado despachado en La 2 y con la promoción más bien escasa.

Hay programas cuyo estreno tarda en llegar, y otros que, estrenados, se retiran y se llevan sus entregas a uno de esos famosos cajones. Un ejemplo reciente es El Cazador Stars, que dejó de emitirse en febrero, con programas grabados. En abril se despacharon algunos en late night, y regresó a la pantalla recientemente tras el fin del segundo bloque de La familia de la tele.

Del presente curso televisivo hay un programa por encima de todos los demás que duerme en un cajón y que, probablemente, ya nunca vea la luz. Se trata de Pase sin llamar, presentado por Inés Hernand y Alba Carrillo.

La idea era que se emitiese los viernes en el horario habitual de La Revuelta. Comenzó a gestarse a finales del pasado 2024, y se grabaron entregas que, probablemente, ya estén desfasadas. BLUPER preguntó sobre este espacio a la propia Hernand el pasado abril y decía: “Lamento que no haya visto la luz. No sé si la verá en algún momento, no es mi decisión. Yo lo viví divinamente”.

En este mismo sentido, hay que destacar que Telecinco va a sacar este verano del cajón la tercera temporada de la serie Desaparecidos. La serie regresa dos años después de su anterior temporada, que acabó de emitirse en mayo de 2023. Esta misma tanda de episodios están disponibles en Prime Video desde octubre de 2022.

Algo muy frecuente

A lo largo de la historia de la televisión de España ha habido producciones que, tras un tiempo guardadas, se estrenan y se convierten en un éxito. Así le sucedió a El tiempo entre costuras, que estuvo dos años apartada.

También hay producciones que espacian, a veces sin mucho sentido, sus temporadas en el tiempo. El reality La Isla, con Pedro García Aguado, emitió su primera temporada en 2017, y la segunda no vio la luz hasta el 2020.

Y qué decir de HIT. La segunda temporada de la serie se terminó de emitir en diciembre de 2021, y la tercera tanda de capítulos no se estrenó hasta el verano de 2024, a deshora y sin mucha promoción. Y no es porque no estuviese grabada, porque hasta se presentó en el Festival de Málaga en la primavera de 2023. El tiempo jugó en su contra, y se fue por la puerta de atrás, sin pena ni gloria.

Series como El incidente y El Rey, espacios de humor como Improvisando, realities como El contenedor y espacios de testimonios como De aquí a un año también podría engrosar este listado de programas que estuvieron durmiendo un tiempo hasta que alguien se acordó de ellos.

'Como alas al viento' (Antena 3)

Como alas al viento

Y eso con suerte. Porque otras producciones, ni eso, a pesar de que se promocionen incluso. Un claro ejemplo lo tenemos en Como alas al viento, un biopic sobre Rocío Jurado que produjo Antena 3 y contó con la aprobación de Rocío Carrasco.

Estaba compuesto por dos episodios dirigidos por Daniela Féjerman y que se grabó en 2013. En aquel entonces se hizo un preestreno en Madrid, y se presentó en el Festival de Cine de Málaga en la sección dedicada a la televisión, y desde entonces, nunca más se supo.

En teoría, Antena 3 estudiaba cuál sería el mejor hueco para emitirla, y tras años en un cajón, se dijo que se vería en Atreseries, cosa que tampoco sucedió. Se trata así de toda una rareza que ni siquiera está disponible en atresplayer, aunque sí se puede ver en streaming a través de Flixolé, que es donde acabó aterrizando.