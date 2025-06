Tenso cara a cara entre Carmen Alcayde y Anita Williams en 'De viernes': "Cuando salí de 'Supervivientes', era amiga tuya"

Carmen Alcayde vive una especie de ‘revival’ de lo que experimentó en GH VIP. En Guadalix de la Sierra, entabló una alianza con Laura Bozzo y Naomi Asensi, que se rompió tras terminar el reality. Ahora, le ha pasado lo mismo con Supervivientes.

La valenciana lo ha dado todo por su paso por Honduras. La presentadora se puso de parte del equipo de Montoya, formando alianza con el sevillano y Anita Williams. Sin embargo, tras su expulsión, Alcayde se ha cuestionado si el vínculo con ambos era sincero.

Tanto la periodista como la exparticipante de La isla de las tentaciones se han visto las caras en De viernes, donde han buscado aclarar las diferencias. Este reencuentro se produce justo después de que se hiciesen públicos los audios filtrados de Montoya en Fiesta y también del reencuentro entre la barcelonesa y su hijo tras su entrevista el viernes pasado.

Alcayde era la primera en decirle directamente a Anita lo que sentía. “Pienso que no me quieres y que nunca lo has hecho”, afirmaba rotundamente. La valenciana explicaba que no entendía los motivos por los que la barcelonesa se “rio”, en el momento en el que Pelayo Díaz le tildó como “novia de Montoya”.

“Nos dijeron que íbamos las dos de blanco, se me escapó la risa”, le replicaba Anita a su compañera de reality. La ex de Montoya aprovechaba para aclarar que ha llegado a escuchar “barbaridades” por parte de la exrostro de Sálvame.

Carmen Alcayde en 'De viernes'.

“Que me he quitado el hate gracias a Montoya... me lo he quitado por mostrarme como soy”, aclaraba Anita, recordando que su puesto como finalista fue trabajo suyo y no a expensas del sevillano.

Alcayde quiso explicarse y señalar que el vínculo que tenían Montoya y Anita “le ha ayudado”, pero no que fuera determinante. “Tanto a mí como a él creo que no nos ha perjudicado”, opinaba Williams.

Anita Williams en 'De viernes'.

En medio de la discusión, Ángela Portero le echó un cable a la barcelonesa, al recordar unas palabras de Alcayde. “Has llegado a decir que ella monta el show que no le quiere [a Montoya]”, apostillaba.

La periodista se justificaba, señalando que la visión que ha ido teniendo de su excompañera de concurso ha ido variando, provocando desconfianza. “Cuando salí era amiga vuestra, de repente me encuentro otro panorama. Ese es mi dolor respecto a ti”, afirmaba la colaboradora.

Previamente, Anita ha tenido que hacer frente a los polémicos audios filtrados. “El material yo nunca lo he dejado preparado”, desmentía a Santi Acosta y Bea Archidona. “Para nada digo nada en contra de él, ni de mi relación”, añadía.

“Yo de mi relación no he hablado nunca, ni de él tampoco públicamente, ni voy a hablar nunca. Al final es una persona que he querido y que quiero. Considero que las cosas de casa, se quedan en casa”, zanjaba.