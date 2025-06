Miguel Frigenti no se contiene y estalla contra Marta López en pleno directo de 'Fiesta': "Es una interesada y una pelota"

Frente a 400 invitados, Marta López ha dado el 'sí, quiero' a Alejandro Huerta. Aunque han sido muchos los invitados, no han pasado desapercibidos ciertos comentarios de algunos tertulianos que no fueron invitados a la boda.

Entre los nombres que no han presenciado uno de los eventos más populares del fin de semana, el de Miguel Frigenti, Frank Blanco o Alexia Rivas son algunos de los más sonados.

Así lo daba a conocer el propio Frigenti en Fiesta, quien, además, no dudó en dar su opinión sobre la tertuliana. "Hemos sido amigos seis años y me he dado cuenta de que es una persona interesada, farrullera y pelota", expresaba el colaborador sin ningún tipo de filtro delante de sus compañeros.

"Creo que estás un poco dolido", comentó entonces Emma García, presentadora del programa. Frigenti no tuvo ningún reparo en contestar. "Si hubiera hecho una boda íntima... pero es que ha invitado a 400 personas", sentenció.

"Pero es que tú has vendido a Marta muchas veces. Le jorobaste el negocio", dijo por su parte Kike Calleja. "Es que no dio la talla como amiga", expresó Frigenti.

Colaboradores en plató. 'Fiesta'.

"Es que ha invitado a su nueva pandilla porque es una pelota y no se acuerda de los que hemos sido amigos y que ha necesitado", estallaba nuevamente el colaborador ante sus compañeros.

"Marta se mueve por el cariño que siente por las personas", se escuchó decir desde plató. "Creo que lo que ha hecho es una limpieza de personas", dijo otro de los colaboradores.

Emma García no tardaría en reaccionar a los comentarios de sus compañeros. "Cuando se comparte tanto tiempo en los platós es que surgen muchas cosas", expresó sin ningún tapujo.

Y añadió: "Igual 401 se pasaba ya del presupuesto", compartió la presentadora. Miguel Frigenti no quedaría callado.

Alexia Rivas se unió a la conversación con una postura contundente. "Yo creo que Marta invitó a la boda a los que le venía mejor por las fotografías", puntualizó.

"En una boda cada uno invita a quien quiera, al que no se va a pelear con el de enfrente y genere buen rollo. Yo encuentro totalmente lógico que no invite ni a Alexia ni a Frigenti", comentó finalmente Belén Rodríguez, colaboradora del programa ante sus compañeros.

