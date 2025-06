RTVE da una segunda vida a las canciones del Benidorm Fest: tres de sus temas serán sintonías de eventos

RTVE refuerza su apuesta por el Benidorm Fest y por el talento musical. Este verano, tres de las canciones del Benidorm Fest 2025 se convertirán en himnos de las grandes citas de la temporada estival de la cadena pública. Se sigue así la línea abierta el pasado 2024, con Almácor y sus Brillos platino, que formó parte de las retransmisiones de la Eurocopa masculina.

Daniela Blasco (que quedó segunda), Mel Ömana y K!NGDOM pondrán música al Tour de Francia, la Eurocopa femenina y la campaña de agradecimiento a la audiencia de RTVE, respectivamente. Es una muestra más de la apuesta de la Corporación por el certamen y continúa así con su objetivo de ser “la casa de la música”.

La directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, ha recordado que el compromiso con los artistas del Benidorm Fest va mucho más allá de Eurovisión. “Participar en el festival significa entrar de lleno en los principales eventos deportivos, en las series de mayor éxito o en películas con proyección internacional. El Benidorm Fest es ya el mejor escaparate de la industria musical y ofrece la mejor oportunidad profesional al talento de nuestro país”, ha destacado.

La canción Uh Nana de Daniela Blasco, con la que participó en el Benidorm Fest 2025, será la sintonía oficial de la retransmisión del Tour de Francia desde su salida oficial en Lille, el 5 de julio, hasta la meta en París, el 27 de julio.

“Es un sueño hecho realidad y no me puede hacer más ilusión. En mi familia siempre se ha seguido mucho el Tour, me trae muy buenos recuerdos”, asegura la artista. Daniela Blasco considera que su canción es perfecta para este evento deportivo: “Siempre he dicho que Uh Nana es una canción para disfrutar. Que se traslade también al deporte me hace muy feliz y espero que motive mucho a los participantes este año”.

Daniela Blasco, K!NGDOM y Mel Ömana.

La Eurocopa 2025 es el gran evento deportivo del año en RTVE. La selección femenina de fútbol buscará su primer título en esta competición y Mel Ömana será su banda sonora. El mensaje de empoderamiento de ‘I’m a Queen’ acompañará al equipo español del 2 al 27 de julio.

Según Mel Ömana, su canción es un himno y considera que la Eurocopa necesitaba una canción “que sonara como una celebración, pero se sintiera como una revolución. Cada jugadora que pisa el campo lo hace con coraje, con corazón y con una corona invisible que ya se ganó”.

Para la artista canaria, que I’m a Queen sea la canción oficial de la Eurocopa es “mucho más que un logro musical”: “Es un símbolo de todo lo que representa este momento: mujeres imparables, con fuerza, con historia, y con hambre de victoria. Habla de empoderamiento, de identidad, de esa energía que te levanta del suelo y te recuerda que viniste a brillar, no a pedir permiso”.

Me gustas tú, de K!NGDOM, un canto a la diversidad, a la alegría y a la celebración, será uno de los ejes sonoros de la Corporación este verano. A través de varias promociones que se emitirán en RTVE, la cadena pública hará balance de los buenos resultados y su espectacular crecimiento, y agradecerá a la audiencia su fidelidad.

“Estamos muy contentos e ilusionados. Enhorabuena por los resultados; en la cadena pública contamos con muy buenos profesionales que están haciendo las cosas muy bien. Eso, obviamente, se ve reflejado. Me gustas tú, RTVE”, ha afirmado K!NGDOM.

Según la banda, “es una canción que pega mucho con el verano y con cualquier época porque, en realidad, siempre hay cosas que celebrar. Nos hace muy felices que ‘Me gustas tú’ siga sonando en tantos sitios y en tantas casas”.