Gema López dice lo que muchos piensan de Alejandra Rubio: "No sabe el sitio que ocupa ni el por qué la contratan"

La actitud de Alejandra Rubio el pasado miércoles ante las críticas por el vídeo que compartió en sus redes sociales sigue señalándose en los programas de televisión. La colaboradora de Vamos a ver estalló contra los colaboradores: "A mí me importa un pimiento lo que piense de esto la gente, la verdad. Me importa cero"

Unas declaraciones que han dado mucho de qué hablar. Joaquín Prat fue uno de los primeros en llamarle la atención por su comportamiento en pleno directo: "A ver si te ubicas ya. Aquí no vienes con el enemigo".

Ante las palabras del presentador de Vamos a ver, Alejandra lanzó un comunicado en sus redes sociales, en el que aseguraba sentirse incomprendida por sus compañeros y por la audiencia. Una declaración en la que aseguraba que ella "no vende su vida y lo sigue demostrando".

En Espejo Público también se ha comentado la reacción de la hija de Terelu. Gema López ha sido la más crítica: "No sabe el sitio que ocupa ni el por qué la contratan". "Alejandra vale para un programa lo que valen sus declaraciones en torno a su pareja, su hijo, su tía y su madre", continuaba.

La periodista le ha querido mandar un mensaje a Alejandra: "si tú no quieres esto, hay otra opción. Te dedicas a los medios, pero te subes a una redacción, vienes a las siete de la mañana, te pones a montar vídeos y cobras entre 800 y 1.000 euros".

No sin antes haber recalcado que "no se puede estar siendo hija de, participar de esto, cobrar de esto y no querer someterte a ninguna crítica". Alejandra Rubio en su Instagram afirmaba que "en vez de recibir una mano tendida, recibo un guantazo".

Ante estas líneas, la colaboradora de Espejo Público ha vuelto a saltar: "No estoy de acuerdo en que en este mundo no se echan manos, porque a ti también se te han echado. Cuando ha habido que cuidarte, se te ha cuidado. Se te ha protegido porque eras muy niña, pero ya tienes 25 años, ya te has llevado palos, ya sabes de lo que va esto y hay otra opción".

Por su parte, Alonso Caparrós ha tratado de defender a la colaboradora deVamos a ver, manteniendo que "el error más grande ha sido publicar el vídeo" y que no ve nada malo en ir a felicitar a los hermanos presos de Carlo Costanzia.

Además le ha preguntado directamente a Gema López: "¿cualquier persona que está en la cárcel ya se merece que no te dirijas a ella?". Una cuestión que ella ha calificado como un intento de manipulación por parte de Caparrós: "Puedes ir a visitarlos, por supuesto, pero montar un jolgorio...".

"Llueve sobre mojado", explicaba López, ya que el asunto por el que se critica a Alejandra no es el vídeo en sí, sino el hecho de que ella repita que "no vende su vida".