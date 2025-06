Ramón García, alto y claro sobre el fracaso de 'La familia de la tele': "Su traje era de Telecinco y en TVE no ha gustado"

La cancelación de La familia de la tele sigue dando que hablar. Durante la presentación del Grand Prix, a la que ha asistido BLUPER, Ramón García dio su opinión respecto al fracaso del formato en RTVE.

"La gente ya ha cogido una dinámica con sus productos y meter un producto nuevo es muy complicado", explicaba el presentador. La familia de la tele contaba con míticos colaboradores de televisión, que trabajaban antes en Mediaset. Sin embargo, conocerlos no ha sido suficiente para que los espectadores les dieran una nueva oportunidad en la cadena pública.

Ramón García, consciente de la dificultad de los programas diarios para mantenerse arriba en las audiencias, explicó que si supiese el motivo "sería director de Televisión Española". Pero aseguró que "el 85% de los estrenos fracasan porque está muy sujeto ya a lo que está y cuando llega algo nuevo a la gente le da pereza cambiar".

También quiso justificar la falta de apoyo de los espectadores a La familia de la tele. Lo hizo a través de un símil con la metáfora del traje: "Te pueden poner un traje que no te sienta bien. Si a ti te ponen un traje que no te encaja, es imposible que salga bien".

Recalcó que es lo que le ha podido suceder al programa de las tardes en RTVE, " igual su traje era de Telecinco y al llevarlo a Televisión Española no ha gustado", comentó Ramón García.

Aun así, su teoría va por otro lado. No achaca el fracaso solo al producto o a los integrantes del proyecto, sino a una dinámica que ha ido cambiando con el paso del tiempo. "Los programas del corazón ya no funcionan tanto porque ya no tenemos famosas transversales, pero sí que nos interesan las historias cercanas con las que nos sentimos identificados", afirmó García.

"El Grand Prix funciona porque todos tenemos un pueblo y nos vemos reflejados en esas chicas y en esos chicos que salen aquí", explicó el presentador. También apuntó que "por mucho que llegue algo mejor, con mucha gente, más nuevo, con más presupuesto, cuesta meterlo. Por eso cada vez cuesta más que triunfen los estrenos en televisión".

Ramón García no solo es conocido por su trabajo en El Grand Prix, se demonina como "pluriempleado", porque actualmente lleva 9 años al frente de En Compañía, un programa familiar que se emite en Castilla-La Mancha Media.

Después de 2.300 programas en la autonómica, García confesó que para él la televisión es "una forma de vida". "Para mí no es un trabajo la televisión, es una forma de vida que implica todo. La responsabilidad que tienes con un programa para sacarlo adelante y mantener unos horarios", desveló el también conocido como Ramontxu.

Ramón García y Gloria Santoro en el programa 'En Compañía'. CMM

En Compañía es un programa diario, que se emite durante las tardes en CMM. "Tener un programa diario en directo marca mucho mi vida cotidiana. Tener un horario, levantarte una hora, comer a una hora, terminar, llegar a casa y descansar para estar bien", explicó el de Bilbao.



"Es una dinámica que llevo haciendo muchísimos años y que te marca como persona. Y luego es la mentalidad. Yo evoluciono con los espectadores y eso es muy importante. La gente que se queda antigua es la que no evoluciona. Yo sigo avanzando muy pendiente de lo que gusta, de lo que no gusta", reiteró Ramón.