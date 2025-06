Pilar Rahola se enfada y corta la conexión con 'Todo es mentira': "No tengo tiempo para estas tonterías"

El Tribunal Constitucional ha avalado este jueves la Ley de Amnistía, una decisión controvertida ya que los delitos del procès podrían quedar ilesos, incluyendo el referéndum de independencia de Cataluña en 2017.

En Todo es mentira han contado con la opinión de la periodista Pilar Rahola, que ha apuntado que "lo único que hay ahora es la constitucionalidad de la ley para todos los que no están dentro de la malversación". También ha asegurado que está muy contenta por la gente y que le parece el fin de una etapa muy dura.

La disputa se ha generado cuando un colaborador del programa ha nombrado a Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont: "La causa que tiene está vinculada al narcotráfico por un cliente suyo". Un comentario que ha provocado la reacción inmediata de Pilar: "No tengo tiempo para estas tonterías".

Además, ha continuado expresando que "es de una maldad extrema y que intentes sacarle la razón demonizando a Boye, me parece que tienes pocos escrúpulos". A pesar de que el tertuliano le ha intentado explicar que su argumento no va en contra de Gonzalo, sino que atañe al juicio, la periodista le ha replicado que "el tema de hoy no es Boye, es la amnistía".

"Me voy, es jugar sucio", repetía enfadada Pilar. A esta afirmación, el de Todo es mentira le replicaba que "no es jugar sucio, es que lo juzgan por el blanqueo de narcotráfico de Sito Miñanco, es un hecho objetivo".

Pilar Rahola se ha mostrado predispuesta a hablar del caso de Gonzalo Boye cuando esté presente en el plató del programa para "comentarlo tranquilamente", ya que considera que lo sucedido este jueves durante su intervención es "un intento de cambiar el tema y una demonización al abogado".

'Todo es mentira' este jueves 26 de junio. Cuatro

Ante el clima de tensión que se ha creado durante el episodio, el presentador Pablo González ha intentado mediar y volver al asunto principal, la amnistía. Sin embargo, ninguno de los dos ha estado por la labor. Rahola recalcaba que Boye "lo había ganado todo" y molesta con el colaborador ha exclamado: ¿Me llamáis a Buenos Aires para esto? De verdad no sé qué hago aquí".

La discusión parecía no llegar a fin. El comunicador le ha preguntado directamente a Pilar: Gonzalo Boye ha ido a juicio acusado por blanqueo de Sito Miñanco, ¿sí o no? La reacción de la periodista ha sorprendido a los del programa de Cuatro, ya que directamente ha salido del plano de la cámara dejando a los demás con la palabra en la boca.