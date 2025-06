Kiko Matamoros da la cara por Alejandra Rubio en 'Tentáculos': “Ha malaprendido cosas que ha visto en su tía”

Carlo Constanzia colgó hace unos días un vídeo desde las afueras de la cárcel de Turín. Desde allí, el hijo de Mar Flores, acompañado de Alejandra Rubio, mandaba saludos a su hermano, que cumple condena, y esas imágenes han dado muchos comentarios en los programas de televisión.

Este miércoles, Alejandra vivía un momento incómodo en Vamos a ver, donde colabora, al no querer comentar ciertos temas que le preguntaban sobre el vídeo. Y este jueves, Joaquín Prat le ha invitado a “ubicarse”.

El presentador ha manifestado no sentirse cómodo con la actitud de la joven, y le ha recordado que “no estás con el enemigo. Te hemos tratado siempre bien. A lo mejor deberías replantearte que es lo que quieres hacer. Te tienes que ubicar ya. Actúas a la defensiva. Nosotros hemos preguntado porque el video lo has colgado tú”.

Esta tarde, Alejandra ha mandado una suerte de comunicado en el que se defiende, diciendo que ella no vende exclusivas sobre esos temas, que se siente incomprendida, que no se considera altiva ni soberbia.

Según su escrito, “simplemente una chica de 25 años, que no es perfecta y que tiene una coraza demasiado grande porque a veces en este mundo hace falta tenerla y así no permitirme sentir más dolor”.

Kiko Matamoros en 'Tentáculos'.

Este comunicado se ha leído y analizado en Ni que fuéramos Tentáculos, y allí Kiko Matamoros ha salido en defensa de Alejandra asegurado que es “un poquito injusto” como tratan a Alejandra en su programa, porque allí “a determinados colaboradores se les ha tapado muchísimas cosas”.

Cree que sí que tuvo una actitud “un poquito arrogante o lo que sea, pero yo creo que es pura defensa, de pura coraza. Lo dice ella hoy en el comunicado, además. Es su forma de protegerse”.

Y entonces Matamoros estalló, porque critica que “luego le dan palmas con las orejas a la tía Potota (Carmen Borrego), que tiene siete veces más soberbia. Que verdaderamente ha llegado a levantar escaletas en directo, hace lo que le da la gana, o ha hecho lo que le ha dado la gana durante muchos meses en un programa donde está colaborando, que parecía la directora. Y daba órdenes y esto no se pone y esto para arriba y esto para abajo”.

Así, el que fuese concursante de Supervivientes cree que “a lo mejor Alejandra ha malaprendido cosas que ha visto de su propia tía”. Tras esto, Kiko Hernández quiso responder a Antonio Rossi, que aseguró que Alejandra “ni es abogada, ni es actriz, ni es la diseñadora que nos presentaron. Es una colaboradora de televisión que gana dinero de los medios de comunicación exponiendo su vida y, cuando se entere, será feliz”.

“No la habéis contratado ni por abogada ni por actriz. La tenéis ahí porque es la nieta de María Teresa Campos, porque es la sobrina de Potota y porque es la hija de (Terelu) y porque estaba embarazada. Ahora ubicaos vosotros, porque si ella quiere subir lo que le dé la gana lo sube y punto y se acabó”, finalizó Hernández.