Joaquín Prat no se corta y apunta a Alejandra Rubio: "Aquí no vienes con el enemigo, te lo tienes que replantear. Ubícate"

Tensión máxima en Vamos a ver. Alejandra Rubio, colaboradora del programa de Telecinco, continúa mostrando su malestar cada vez que el programa liderado por Joaquín Prat toca temas relacionados con su vida privada y la de su pareja, Carlo Costanzia.

A priori, un gesto complicado de entender ya que la propia Rubio se dedica profesionalmente a ser tertuliana en el programa del corazón. Además, su pareja y miembros de su familia también han concedido varias entrevistas en De viernes.

El pasado miércoles, preguntaron en Vamos a ver a Rubio sobre un vídeo compartido por Carlo, felicitando a su hermano Pietro, a las puertas de la prisión de Turín. Ella se mostró molesta: "Yo te he dado mi opinión al respecto. Y si algo me parece bien, me parece bien. Y voy a seguir así, siempre. Con mi opinión, con mis valores y con mi forma de ser. Y si no os parece bien, fenomenal"

Así, en la emisión de este jueves, el presentador Joaquín Prat quiso mandarle un mensaje directo a la hija de Terelu Campos: "A ver si te ubicas ya. Aquí no vienes con el enemigo. Te hemos tratado siempre de maravilla. Si crees que vienes con el enemigo... Igual te lo tienes que replantear ya".

"No entiendo a qué viene esa actitud a la defensiva", añadía el presentador madrileño. "Eres perfectamente consciente de que tienes un familiar en prisión. Si el vídeo lo colgáis vosotros... ¿Qué te vamos a preguntar, un doctorado?", se mostraba, rotundo, Joaquín Prat.

Por su parte, Alessandro Lequio no dudó en mandar otro recado a Alejandra Rubio: "El dolor de tener un hermano en la cárcel no está reñido con el pudor y montar ese numerito, exhibirte en redes mandando besitos en la puerta de una cárcel a unos condenados por intento de homicidio".

"La empatía no puede estar por encima de la justicia", apostillaba el tertuliano italiano en Vamos a ver. Además de la voces críticas del presentador y del italiano, el resto de colaboradores también opinaron sobre el asunto.

Por su parte, Adriana Dorronsoro considera que su compañera debería mejorar “las formas en las que contesta” y que no puede sentirse atacada en todos los temas que se tocan.

Pepe del Real señalaba que “donde hay confianza da asco y no ha sido consecuente”. “Tienes que asumir que estás sentada aquí, se te va a preguntar y no puedes reaccionar atacando a las personas que te protegen”, añadía el periodista.

Antonio Rossi también quiso dar su punto de vista, donde hizo hincapié en que no es la primera vez que pasa esto con Alejandra: “Llueve sobre mojado. No está ubicada. Su marido ha montado una barbería porque ganan dinero en los medios de comunicación".

"Ni es abogada, ni actriz, ni diseñadora. Es una colaboradora que gana dinero ella y su pareja de los medios de comunicación y exponiendo su vida”, argumentaba el periodista.