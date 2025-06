El delicado estado de salud de Borja González tras su paso por 'Supervivientes': “Una semana más y vuelvo sin un brazo”

La vuelta a casa de Borja González tras su paso por Supervivientes no ha sido fácil. El ganador de la edición ha regresado a España con 200.000 euros bajo el brazo y varias lesiones físicas que se han ido agravando.

Los juegos de recompensa de la edición no solo prueban la capacidad mental o la resistencia, también entran en juego las condiciones físicas de los concursantes, llevando su cuerpo al límite. Tanto así que Borja ha tenido que acudir a una clínica de fisioterapia para evaluar su estado después de su experiencia en Honduras.

El superviviente sufre cuatro problemas de salud. A través de su Instagram, ha contado que tiene un esguince en el pie, una fisura en las costillas, lumbalgia y sobrecarga en la zona cervical. El valenciano, aunque ya está tratándose las fisuras, se lo toma con humor: “Una semana más y vuelvo sin un brazo”.

Durante el concurso, Borja González tuvo que ser atendido por profesionales médicos tras sufrir un mareo en mitad de una prueba física. Tras evaluarlo, se tomó la decisión de mantenerlo al margen de realizar grandes esfuerzos. Una solución que no gustó al participante, ya que si los síntomas persistían podían derivar en una retirada.

No fue el único percance que sufrió el exconcursante de La isla de las tentaciones. Una caída durante uno de los juegos provocó la rotura de una costilla y en otra ocasión se torció un tobillo en medio de un desafío. El valenciano acabó con el tobillo inflamado y tuvo que usar vendaje y tobillera.

Aunque parece que Borja González está "gafado", no es más que uno de tantos concursantes que han sufrido lesiones durante su paso por el concurso. Hay supervivientes que han abandonado la isla por mucho menos, como es el caso de Beatriz Rico durante esta edición.

La actriz explicó que sabía que las condiciones eran hostiles, pero el hecho de ir con un problema de insomnio hizo que le resultara todavía más complicado. "Me doy cuenta de cómo me empieza a fallar la vista, supongo que por el agotamiento de no dormir, me pitan los oídos… Yo no quería forzar porque mi salud va por delante", expuso Beatriz en su momento.

Pese a las dificultades que se le atravesaron a lo largo de su trayectoria en Honduras, Borja González logró llegar a la final y llevarse el cheque. El valenciano consiguió la victoria frente a Álvaro Muñoz Escassi, José Carlos Montoya y Anita Williams, que tuvieron mucha repercusión mediática dentro del programa.