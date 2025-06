Susanna Griso carga contra Ana Obregón: "No entiendo que sea defensora del menor y exponga así a su hija. ¡Aclárate!"

Ana Obregón vuelve a estar en el ojo del huracán. Esta vez no por rumores, sino por la propia exposición mediática de Ana Sandra, su nieta e hija legal, en redes sociales. La actriz y presentadora compartió imágenes de la pequeña para conmemorar el que habría sido el 33 cumpleaños de su hijo fallecido, Aless Lequio, padre biológico de la menor.

El gesto no ha pasado desapercibido, especialmente porque hace apenas unos meses Obregón aseguraba que dejará de mostrar a la niña, nacida por gestación subrogada, en los medios de comunicación.

Las críticas no se han hecho esperar, y una de las más contundentes ha llegado desde el plató de Espejo Público. Susanna Griso, visiblemente molesta, no dudó en lanzar un mensaje muy directo. "Que haya sido una defensora de los derechos de los menores y ahora exponga a su hija de esta forma... ¡Aclárate!", sentenció.

Lorena Vázquez también fue muy clara en su postura. "Me parece absolutamente innecesario este vídeo. Vuelve a poner a la menor delante de los medios de comunicación cuando fue la primera en pedir intimidad", sentenció ante sus compañeros.

Además, la periodista recordó que no es la primera vez que Obregón muestra a la niña en público, lo que, en su opinión, contradice su discurso: "Es un sin sentido", expresó muy decidida. Pilar Vidal, sin embargo, quiso aportar una perspectiva totalmente diferente.

Colaboradores en plató. 'Espejo Público'.

Recordó que Ana Sandra, a quien también le llaman 'Anita', fue concebida con esperma de Aless, lo que convierte el caso "en algo extraordinario". "Lo que ha hecho Ana es pionero. Ha utilizado algo que dejó su hijo", dijo.

Gema López no tardó en intervenir. "Tú estás hablando de un caso excepcional, que el hecho de que ella haya podido utilizar los vericuetos legales que están permitidos para llegar a esta situación, no quiere decir que se puedan normalizar ciertas cosas", expuso.

No contenta con ello, añadió: "Hay una menor que está viviendo el duelo de una persona que no conoce, con la que tiene un vínculo y está siendo expuesta en las redes sociales. La excepcionalidad aplicada para cuando sea mayor de edad, que haga lo que quiera, pero aplicada a los menores debería tener unos límites", puntualizó ante las cámaras de Antena 3.

Susanna Griso no ocultó su preocupación por el impacto emocional que la exposición pública podría tener sobre la menor. "Me preocupa el cacao mental que va a tener esta niña. Que ella misma le diga a su nieta que yo soy tu madre-abuela... ¡Aclárate!". Y concluyó: "Le tengo cariño a Ana Obregón, pero no la entiendo", expresó finalmente ante sus compañeros.