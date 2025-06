Pablo González Batista, muy crítico con Ábalos en 'Todo es Mentira' tras su declaración: "No sabe estar callado, es imposible"

Desde que el exministro José Luis Ábalos declaró ante el Tribunal Supremo, no han parado de generarse comentarios de todo tipo. El valenciano compareció este lunes para negar haber cobrado comisiones ilegales relacionadas con adjudicaciones en Transporte, pero su actitud en el interrogatorio ha dejado qué desear.

En Todo es Mentira, el periodista Pablo González Batista no se mordió la lengua al valorar la nueva estrategia de Ábalos. "Es imposible que esté callado, no sabe", soltó ante sus compañeros.

Por su parte, la periodista Irene Dorta explicó en plató el cambio repentino que dio el exministro durante los últimos días. En un primer momento, su defensa planeaba una declaración colaborativa con la Justicia. Sin embargo, algo cambió.

"Se notaba que estaba mal. Dijo que había pintadas en su casa y que no tenía el disco duro con pruebas clave para su defensa", relató Dorta. Y continuó: "La intención era crear un cuestionario muy bien hecho, pero algo ocurrió entre el jueves y viernes para que Ábalos asemejara su estrategia a la de Koldo de no declarar, contestar algunas preguntas y luego no detallar las cosas", puntualizó.

Tal y como comentaba la invitada, el exministro también ha retomado ciertos aspectos de la estrategia de Santos Cerdán al "no reconocer su voz en los audios". "No sabemos bien qué se está moviendo por detrás, pero se están moviendo cosas", sentenció ante las cámaras de Cuatro.

González Batista e Irene Dorta. 'Todo es mentira'.

González Batista no tardaría en reaccionar. "Me alegra ver que tú tampoco lo entiendes. Tampoco ves coherencia en que uno declare, aunque sea para negar conocimiento e implicación en los hechos, y el otro se acoja a su derecho de hacerlo", dijo sin tapujos el presentador del programa.

"Lo más inteligente hubiera sido guardar silencio, pero volver a declarar para decir que no sabía nada...", añadió la periodista. El presentador respondió inmediatamente: "Es imposible que esté callado, no sabe", dijo.

La tertulia continuó, esta vez con uno de los grandes interrogantes en la relación entre Ábalos y Koldo García. Aunque se ha especulado con un posible enfrentamiento entre ambos, Irene Dorta lo descarta.

"Los dos son bastante pasionales, pero no creo que Koldo amenace a Ábalos. De lo que conozco a los personajes, a mí me cuesta pensar que el objetivo de Koldo sea Ábalos", contestó rotundamente.

Eso no fue todo. Además, añadió: "Él quiere protegerlo y lo ha intentado arrastrar porque cree que lo puede salvar de alguna manera", sentenció ante la atenta mirada del presentador.

La falta de respuestas claras y el cambio de estrategia siguen generando dudas. Sin embargo, la periodista lo tiene claro: "Necesitamos un poco de tiempo para ver qué está pasando ahí", indicó finalmente.