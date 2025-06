David Broncano desvela el programa de laSexta por el que estuvo a punto de fichar: "A Jorge Ponce le cogieron y a mí no"

Este lunes, 23 de junio, la sección de Jorge Ponce en La Revuelta consistió en tirar de hemeroteca y repasar sus momentos profesionales más destacados. Después de mostrar algunas fotografías suyas de pequeño, incluida su "era urbana", con pelo de punta y guisas de 'macarra', enseñó sus primeras incursiones en la televisión.

No mencionó su colaboración en Caiga quien caiga, en la segunda etapa del programa en Telecinco, o sus apariciones en el mítico Ilustres Ignorantes, de Movistar Plus+. Eso sí, mostró un fotograma de uno de sus momentos más surrealistas en Zapeando.

"Dejamos mi era urbana y entramos en Zapeando, posiblemente mi era más oscura", admitió el socio de David Broncano, que reconoció que había olvidado esa etapa de su compañero: "¿Esto lo hemos contado alguna vez? Creo que esta temporada no. Pero tú y yo hicimos el casting para Zapeando".

"A ti te cogieron y a mí no. Claro, es que me había olvidado. Por lo tanto, tú estuviste en Zapeando", explicó Broncano, mirando atentamente la imagen. En ella, aparecían Ponce, Miki Nadal y Frank Blanco, el primer presentador del formato de sobremesa, antes de que Dani Mateo tomase los mandos.

"Claro, y tú entraste en Yu, no te pierdas nada [espacio de Los40] sustituyéndome a mí", recordó Jorge, y David respondió: "Sí, tuvimos una época en la que yo iba siguiendo tu estela". "Y ahora vengo aquí a comerte los hue...", bromeó el cómico malagueño.

Jorge Ponce recuerda su pasado como colaborador de 'Zapeando'. RTVE

"A ver, a ver, pon otra vez lo de Zapeando. Están Frank Blanco y Miki Nadal", destacó el conductor de La Revuelta, sobre una divertida estampa en la que los tres rostros de laSexta aparecían en pantalón corto y subidos a unos tacones realmente altos.

"He hecho cosas de las que no estoy orgulloso. Y de los tacones tampoco. Lo importante es que forma parte de mí, de mi pasado. Es una era mía. He aprendido y ahora estoy donde estoy", expresó Jorge Ponce, pasando a la siguiente "era televisiva", la de "la sonrisa que da rabia".

La plaza en Zapeando no fue para Broncano, pero el jiennense sí puede decir que ha trabajado en la cadena de Atresmedia. Fue en sus inicios, allá por 2012, copresentando Alguien tenía que decirlo, junto a Dani Rovira y Txabi Franquesa. Después, apareció esporádicamente en El club de la comedia, cuando se emitía en el canal verde.