Ana Obregón se sincera ante Sonsoles: "Descubrí a Miguel Bosé con Nacho Duato en la cama cuando éramos novios"

Hay parejas que pasan a la historia, no por su duración, sino por quienes la forman. Una de ellas es sin duda la de Ana Obregón y Miguel Bosé, cuyos caminos se cruzaron y formaron durante dos años una de las parejas más famosas y polémicas del momento.

Aunque ambos sentían una fuerte conexión, el cantante comenzó un romance con Nacho Duato, quien formaba parte de su cuerpo de baile. Desde entonces, han surgido muchos rumores alrededor de la relación, tales como un posible triángulo amoroso entre ellos.

Tanto es así que incluso en la serie de Miguel Bosé, además de profundizar en varios detalles de su vida, se muestra cómo Ana Obregón pilla a la pareja en la cama, un detalle del que la tertuliana no dudó en explicar ante los colaboradores de Y ahora Sonsoles.

"Un día fui a Somosaguas y Lucía me dijo que estaba durmiendo, yo le subí unas tostadas para desayunar y me encontré a Miguel con Nacho en la cama. Me dijo que había pasado la noche con un amigo. Bajé y decidí subirles más tostadas", recordó entre risas.

Con su característico sentido del humor, Obregón profundizó en aquel momento. "Yo no me enteraba de nada. Tenía 19 años y no me lo podía imaginar, pensé que eran amigos", confesó ante Sonsoles Ónega, quien no pudo evitar expresar su emoción al escuchar el testimonio de la colaboradora: "No doy crédito", dijo.

Lo cierto es que Obregón ya conocía a Nacho Duato desde mucho antes de este episodio. El bailarín y coreógrafo fue profesor tanto suyo como de Miguel Bosé en clases de ballet.

Tal y como confesó la tertuliana, al entrar en la habitación se encontró al de Morenamía con una camiseta de Mickey Mouse y "Nacho estaba solo con camiseta". Lejos de sentirse traicionada, Obregón asegura que no se enfadó. De hecho, su relación con Bosé continuó después de aquel momento. "Nuestra historia siguió y fue maravillosa. Estaba enamoradísima", afirmó.

Hoy, con el paso del tiempo, Ana Obregón recuerda esa etapa con enorme cariño: "Fue mi primer amor. Le adoro, le admiro. Fue una relación íntima, apasionada y parte fundamental de mi juventud".

Y aprovechó su intervención en plató de Y ahora Sonsoles para enviarle un mensaje muy directo al cantante: "Mira, Miguel... lo que pasó con Nacho o con alguien más, me da igual porque me hiciste muy, muy feliz", confesó ante sus compañeros, dejando claro el cariño que tiene al de Amante bandido.