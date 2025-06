Alessandro Lequio, rotundo sobre Montoya y Anita: "Su pacto era como el de Hitler y Stalin, condenado a la traición"

La edición 2025 de Supervivientes ha terminado, pero sus tramas están lejos de acabarse. Montoya y Anita han sido dos de los concursantes que más juego han dado en esta temporada. Muy comentado ha sido el plantón que ha dado a la gala del pasado domingo 22 de junio.

Una ausencia que venía precedida de la entrevista personal que concedió Anita en De viernes. Aunque, principalmente, habló del bullying que sufrió en el instituto, de cómo vivió ser una mujer maltratada, de su experiencia en la cárcel y de su paso por un centro psiquiátrico, también comentó cómo estaba su situación con Montoya.

La gala de reencuentro del jueves los terminó de distanciar más y en el magacín nocturno aclaró en qué punto estaba su relación con el sevillano. “No he dormido apenas nada, me fui a dormir súper tarde y hoy el día igual”, expresaba.

“No hemos hablado. Lo que visteis ayer [el pasado jueves 19]. Al final lloré porque me sentía como culpable de haber dicho algo que es verdad. Sí que es verdad que no lo conté hasta ayer, no lo hubiera contado jamás. Me sentí como 'cuenta la verdad, cuenta la verdad', pero no voy a contar la que tú quieras, sino la que llevo calando durante meses”, compartía.

Tras su espantada de la gala del pasado domingo, Montoya está buscando tener un perfil bajo, no dando declaraciones a la prensa. Si bien, Anita se ha reencontrado con su hijo y ha declarado que estará unas semanas dedicada a ella y a su pequeño, sí que ha respondido a los reporteros y ha hablado con los medios.

Antonio Rossi y Alessandro Lequio en 'Vamos a ver'.

La situación ha sido analizada este martes 24 de junio en Vamos a ver, con Alessandro Lequio lanzando una de las opiniones más polémicas. “Ellos se unieron ante la adversidad”, analizaba el italiano. “Una vez terminada la adversidad, terminó la relación”, agregaba.

Aunque los tertulianos consideraban que ambos habían hecho un buen concurso, también señalaron que Montoya ha sido muy intenso en su papel. De ahí, que Lequio teorizase sobre uno de los motivos por los que el sevillano se ha derrumbado.

Alessandro Lequio en 'Vamos a ver'.

“Es la misma manera en la que se dejó la vida en La isla de las tentaciones. A mí lo que me cuentan es que él no sabe por qué no es el ganador. Eso es lo que desubica. Esa es la clave”, opinaba.

En medio de su intervención, Lequio lanzó una extraña comparación con la alianza entre Montoya y Anita. “Perdonad que haga este símil, pero este pacto era como el de Hitler y Stalin en la Segunda Guerra Mundial: estaba condenado a la traición”, manifestaba.

“Era un acuerdo de conveniencia, cuando ésta se terminó, acabó el pacto”, agregaba, señalando que la alianza de los dos era un “contrato entre dos traidores”.