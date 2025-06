Telecinco paraliza la sección de Carmen Borrego tras su disputa con Belén Ro: "Esta semana tampoco lo tenemos claro"

Carmen Borrego se estrenaba este lunes como colaboradora de Tardear con su sección La defensora de los borregos, pero su participación se ha visto dañada por su desencuentro con Belén Rodríguez el pasado miércoles.

Después de conmemorar a su madre, María Teresa Campos, por su 84º aniversario, anunció su llegada al programa como una más del equipo. Sin embargo, el momento se torció con la entrada de Belén Ro, que se sintió traicionada al no haber sido elegida para participar en el homenaje de la periodista.

Frank Blanco ha anunciado que tras la disputa entre las colaboradoras, la sección de Carmen Borrego no sigue adelante por el momento. "Hoy esta sección no se va a hacer y esta semana tampoco lo tenemos claro porque está todo en el aire", comunicaba el presentador.

"Ella ha dicho que no tiene ningún problema conmigo", decía Belén Rodríguez. Sin embargo, ha querido aclarar que cuando vio las imágenes de Carmen Borrego explicando que a María Teresa Campos no le hubiese gustado que ella estuviera presente en la entrevista, se enfadó y no quería saber nada de ella.

Ante la reacción de estallido de su amiga, la hermana de Terelu podría haber perdido la ilusión por seguir adelante en el programa. Según Belén Ro, Carmen Borrego intentó ponerse en contacto con ella el pasado jueves, pero no obtuvo respuesta por su parte, manteniéndose firme en su decisión de cortar la relación.

"Yo a Carmen la quiero mucho y lo diré toda la vida, pase lo que pase entre nosotras", afirmaba la colaboradora de Telecinco. También ha contado que le escribió posteriormente con el mensaje de que le daba pena que terminara así, a modo de despedida. Al imaginarse que la situación le podía afectar a la hija de María Teresa Campos, le volvió a escribir porque no quería que se sintiera mal ni amenazada por su presencia en plató.

Belén Ro considera que el hecho de retrasar su participación en las tardes no tiene que ver con ella. "Creo que si en este programa no trabajara su hijo, sería distinto. Carmen no quiere interferir en la carrera iniciada de José", explicaba en base a su propia teoría.

La negativa de los otros compañeros no ha tardado en llegar. Leticia Requejo le ha insistido en hacer autocrítica y le ha cuestionado el hecho de no arrepentirse de su reacción el día que se estrenaba Borrego en Tardear. "No le monté ningún show, yo dije cómo me sentía respecto a lo que había hecho", ha defendido Belén.

La colaboradora ha afirmado que Carmen y ella tienen pendiente una conversación para aclarar tanto este conflicto como las cosas que han ido acumulando con los años.

Belén Rodríguez llama en directo a Carmen Borrego en 'Tardear'. Telecinco

La insistencia de Frank Blanco ha provocado que Belén Rodríguez llame a Carmen Borrego en directo. Ha respondido al teléfono para aclarar que no tiene ningún problema con ella y ha asegurado que es su amiga desde hace muchos años y la quiere. También le ha querido recalcar que cree que "por un desencuentro o un malentendido no se puede romper una amistad".

"La dirección tiene claro que tú no eres la culpable de que no esté hoy allí", ha afirmado la nueva colaboradora de Tardear, disipando las dudas de sus compañeros y de la audiencia.