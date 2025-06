Susanna Griso, alto y claro sobre Alejandro Sanz e Ivet Playà: "Ella se siente utilizada, pero no hay delito si tú te lías con una fan"

Alejandro Sanz está en el ojo del huracán. El cantante madrileño no ha parado de acaparar titulares durante las últimas semanas tras la declaración de Ivete Playà, una fan que relató en sus redes sociales haber vivido "una auténtica pesadilla con el cantante" al asegurar que "mi vínculo personal con él fue irremediable y se convirtió en íntimo y sexual".

Ante este testimonio, Sanz se pronunció: "Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora", escribió el intérprete de Corazón partío.

La historia llevó a la catalana a sentarse en De viernes para hablar largo y tendido sobre su testimonio. Sin embargo, lanzó una serie de graves acusaciones que generaron dudas entre los tertulianos, hasta tal punto, que uno de ellos preguntó si había sido consentido y si ella era mayor de edad.

"No hemos entendido cuál es el daño que has sufrido en esa relación para salir en redes a denunciar eso. Si hablas de irregularidades, deberías ir a un juzgado, no a un plató de televisión", se escuchó decir a uno de los colaboradores.

Desde entonces, han sido varios los comentarios que han surgido durante los últimos días, siendo el de Susanna Griso uno de los más críticos. "Ella se siente utilizada, pero es que tampoco hay delito si tú te lías con una fan y tienes relaciones sexuales si es consentido", sentenciaba la presentadora.

"Me ha decepcionado la historia, ha entrado en contradicciones, pero pienso también que ella no ha tenido oportunidad de explayarse con tranquilidad y le quedan cosas por contar", puntualizaba inmediatamente Lorena Vázquez.

Para la tertuliana el asunto es claro: "Quizás no entendemos toda la historia porque nos faltan todas las piezas de este puzzle que cada vez se complica más". Isabel Rábago estuvo de acuerdo. "Ella ha jugado mucho a la confusión porque dejaba intuir demasiadas cosas", dijo la gallega.

Lorena Vázquez durante el programa de hoy. 'Espejo Público'.

Gema López no tardaría en pronunciarse. Para la presentadora, los tertulianos que entrevistaron a la catalana no profundizaron en el tema. "Era una manera de entrevistar y salvar los muebles. No querían permitir que ella acusara a Sanz de delitos, porque eso también les implicaba a ellos e intentaron contar sin contar", indicó.

Tal y como comentó Ivet ante los medios de comunicación: "Tengo la lengua partida de todo lo que me estoy mordiendo de decir. Espero que se resuelva muy pronto". Una declaración que no dejó indiferentes a los tertulianos de Espejo Público.

"Tú puedes querer ser una aprovechada, buscar fama y sentirte agraviada por varias cosas, pero también creo que hay clasismo en esta historia", sentenció Gema López ante las cámaras de Antena 3.

Isabel Rábago no pudo contenerse y lanzó un comentario más: "Deja caer un montón de historias muy raras. Si tú quieres hablar, habla. Si no puedes contar todo, no te sientes en plató", puntualizó finalmente a sus compañeros, dejando muy clara su postura sobre la actitud de la mujer.