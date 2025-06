Sonsoles Ónega, en shock tras sufrir un susto por parte de un invitado: "Nunca me había pasado esto en una entrevista"

Esta tarde Y ahora Sonsoles tuvo un invitado muy especial: el cantante Francisco, quien no solo repasó su trayectoria profesional, sino que también detalló algunos de los momentos más importantes de su vida.

Entre los diversos temas que se tocaron a lo largo de esta íntima entrevista, el valenciano se emocionó al recordar que podría haber perdido la vida tras haber sido ingresado en el hospital de urgencia debido a una insuficiencia respiratoria, cardíaca y renal provocada por una bronquitis.

Ante esto, Sonsoles Ónega le preguntó cómo le gustaría que lo enterraran. "Dicen que está prohibido que tus cenizas las esparzan en el Mediterráneo, pero yo quiero volver al mar. Toda la vida proviene de aquí y cuando estoy ahí siento una gran llamada de esa naturaleza", confesó el cantante.

En cuanto a su funeral, el valenciano fue muy explícito: "Quiero buenos músicos, juerga y dos o tres cortando jamón... que me recuerden con alegría", detalló. Y antes de continuar, el cantante describió un punto más: "Ya he tenido dos reencarnaciones. En la última fui un perro de caza", dijo.

Con un tono muy serio se descubrió el cuello. "Mira, aquí tengo una marca", señaló con intención de que la presentadora se acercara. Y cuando Ónega se acercaba, Francisco estuvo a punto de morderla, siendo todo una broma.

Sonsoles Ónega antes de ser víctima de una broma. 'Y ahora Sonsoles'.

"¡Menudo susto me has dado! ¡Nunca me había pasado esto en una entrevista!", reaccionó muy sorprendida la presentadora. Como era de esperar, el momento provocó no solo las carcajadas del cantante, sino de todos los presentes en plató.

Por su parte, Francisco reconoció que suele hacer esta misma broma solo por diversión. "¿Has querido vacilarme, eh?", espetó entonces Ónega. "He sido el primer artista que te ha asustado en directo", dijo orgulloso el valenciano.

La entrevista prosiguió, y el que fuera dos veces ganador del Festival de la OTI también habló del caso de Ivet Palayà y Alejandro Sanz y cómo este se cubre las espaldas para evitar este tipo de problemas. "Con las fans de hoy lo único que digo a mi mánager y mi equipo es que en el camerino nunca me dejen solo con nadie", sentenció.

A pesar de haber sido ingresado, Francisco tiene claro que quiere volver a los escenarios. "Gracias a Dios somos una familia fuerte, con mucha salud, así que me he recuperado bien y estoy listo para volver a los escenarios", confesó ante las cámaras de Antena 3. Tal y como detalló, el día 3 es la fecha escogida para "reinaugurar la gira del verano".